Masterchef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi yine Masterchef'teymiş hem iş hem aşk! 18 yıllık evliliğini onun uğruna bitirmişti

Masterchef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi yine Masterchef'ten çıktı! 18 yıllık evliliğini onun aşkına bitirmişti artık saklamak yok... Ekranların sevilen programı Masterchef'in jürisi olan Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Somer Sivrioğlu geçtiğimiz yıllarda eşi Aslı Sivrioğlu'nu MasterChef Türkiye programının editörlerinden Pınar Kızılkaya ile aldatmış, sonrasında da eşinden boşanmıştı. Aradan 2 yıl geçti ve sonunda Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Pınar görüntülendi.
MasterChef Türkiye'nin sevilen şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu, yarışmada olduğu kadar özel hayatıyla da epey dikkat çekiyor.
18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldatan Somer Şef'in yasak aşkı ile olan fotoğrafları gün yüzüne çıkınca eşi Aslı Sivrioğlu hemen boşanma davası açmıştı.
"Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum.