Masterchef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi yine Masterchef'teymiş hem iş hem aşk! 18 yıllık evliliğini onun uğruna bitirmişti

Masterchef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi yine Masterchef'ten çıktı! 18 yıllık evliliğini onun aşkına bitirmişti artık saklamak yok... Ekranların sevilen programı Masterchef'in jürisi olan Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Somer Sivrioğlu geçtiğimiz yıllarda eşi Aslı Sivrioğlu'nu MasterChef Türkiye programının editörlerinden Pınar Kızılkaya ile aldatmış, sonrasında da eşinden boşanmıştı. Aradan 2 yıl geçti ve sonunda Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Pınar görüntülendi.