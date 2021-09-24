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    • 25.09.2021 21:55
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    Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı: Sefalar getirdin Turgut Bey'im! Türk olmayı her omuz, her baş, her yürek kaldıramaz!

    Kuruluş Osman'ın 3. sezonunda da Osman Gazi ve yoluna baş koymuş alplarıyla bir cihan devletinin kuruluş öyküsü aktarılmaya devam edecek. Osman Bey, bir yandan Bizans ile uğraşırken İlhanlı Devleti ile olan mücadelesini de sürdürecek. İzleyiciler daha şuandan 3. sezonda kadroda yer alacak isimleri merakla beklemeye başladı. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerini paylaştığı endeksin Eylül sonu ya da Ekim ayında başlaması beklenirken kadroya dahil olan isimler heyecanı tavan yaptıracak. Kuruluş Osman'ın 3. sezonunda Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un da kadroda yer alması izleyicilerin en büyük isteklerinden birisi.

    takvim.com.tr
    Türk nizam kurar hasmını perişan eder! Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı...

    Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı amacıyla geri sayım başlarken ATV'nin yayınlanan yeni sezon tanıtım filminde Kuruluş Osman oyuncularının boy göstermesi izleyicide büyük heyecan yarattı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in hayatını ve devletin kuruluş sürecini aktaran, dünyada onlarca ülkede milyonlarca vatandaş doğrultusundan heyecanla izlenen Kuruluş Osman'ın 3. sezonunda diziye pek çok isim yeni isim katılacak. Seyircilerin en büyük isteklerinden birisi de Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un kadroya katılımı isteniyor. Kuruluş Osman 65.bölüm fragmanı ise şimdilik izleyicisiyle buluşmadı.

    ÜÇÜNCÜ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

    Türkiye ile birlikte yayınlandığı tüm ülkelerde reytingleri altüst edip yüz milyonlarca seyirciye ulaşan 'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon çekimleri başladı. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

    YAPIMCISI MÜJDEYİ DUYURDU

    Dizinin yapımcı-senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerinin başladığını sosyal medya adreslerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Paylaşımda Bozdağ "Büyük emekler ile yola koyulduğumuz dizimiz Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerine başlıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımıza ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum" mesajını izleyicilerle paylaştı.

    400 çadırlık bir obadan cihan devletine yürüyüşün hikayesini anlatan Kuruluş Osman'ın ikinci sezon finalinde; elde ettiği zaferlerle uç bölgesinde Türk hakimiyetini sağlamlaştıran Osman Bey, İstanbul'dan gönderilen Komutan Dukas ve İnegöl Tekfuru Nikola'nın yönettiği Bizans ordusunu yenerek büyük bir zafer kazanmış, veliahtı Orhan Bey'in müjdesini alarak Bala Hatun'un hamile olduğunu öğrenmişti.

    "SEYİRCİ BAMBAŞKA BİR KURULUŞ OSMAN İZLEYECEK"

    Yeni sezon için geri sayım sürerken, yeni hikaye ve karakterlerle dizinin üçüncü sezonunda hikayenin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini söyleyen 'Kuruluş Osman'ın yapımcı, senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ; uç bölgesinde hakimiyet kuran Osman Bey'in yeni zaferlerle ve stratejik hamlelerle devleti kurma sürecini anlatacaklarını belirterek, "Osman Bey'in hamlelerinin artık sadece uç bölgesinde değil Bizans, Batı dünyası ve tüm Anadolu coğrafyasında yankı bulduğu bir dönemi işleyeceğiz.

    "Tüm dünya tarihçileri tarafından deha olarak kabul edilen Osman Bey'in kahramanlığı kadar stratejisi, ilmi, siyaseti, ilişkileri, ticari başarılarını da anlatacağız ve seyirci bambaşka bir Kuruluş Osman izleyecek" diyerek yeni sezonla ilgili ipuçları verdi. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

        TURGUT ALP GERİ DÖNECEK Mİ?

        Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.

        Ünlü oyuncunun Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Konu hakkında bir son dakika gelişme yaşanırsa haberimizde yer alacaktır.

        CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

        Cengiz Coşkun 29 Nisan 1982'de dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan göçmenidir. Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı.

        TURGUT ALP TARİHTE KİMDİR? HAYATI

        Turgut Alp, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey'in gaza faaliyetlerinde en yakın silah arkadaşlarından biridir. Osman Bey tarafından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiş daha sonra Orhan bey döneminde Atranos'un (Orhaneli) fethine katılmıştır. Kaynaklarda anlatılan Turgut Alp Osmanlı Kuruluş döneminde askeri anlamda faal olarak gaza ideolojisine katkıda bulunan bir Alp oluşudur. Hayatına dair çok az bilgi bulunmaktadır.

        Onun tarihî bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevî bir kişi olduğu da ileri sürülmektedir. Bu rivayetler doğru değildir elbette. Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askerî faaliyetleri dolayısıyla adı anılmaktadır.

        İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret etmektedir. Turgut Alp'in (1334-35) yılında sağ olduğu bilinmekte, fakat epeyce yaşlı olduğu anlaşılmaktadır.
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        Haberler Magazin Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı: Sefalar getirdin Turgut Bey'im! Türk olmayı her omuz, her baş, her yürek kaldıramaz!
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