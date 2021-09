Cengiz Coşkun 29 Nisan 1982'de dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan göçmenidir. Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı.

Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı: Sefalar getirdin Turgut Bey'im! Türk olmayı her omuz, her baş, her yürek kaldıramaz!