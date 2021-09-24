Masterchef'te Somer Sivrioğlu Eren'e kaşık attı herkesi zora soktu! Masterchef Eren'in eşi ve kızı merak ediliyordu ortaya çıktı

Masterchef'te kaşık atma vakası Somer Sivrioğlu Eren'e attı 'ilk defa' dedi! Bir kızı var dünyalar tatlısı Eren Kaşıkçı ve eşi... Masterchef'in bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası Eren Kaşıkçı hakkında her şey araştırılıyor. Oldukça başarılı bir yemek yapan Eren Kaşıkçı, şeflere kaşık attırdı. Eren'in yemeğine kaşık atan Somer Sivrioğlu "Dört sezondur ilk defa bu kadar erken kaşık atıyoruz" açıklamasında bulundu. Peki, MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli?
MasterChef Türkiye 2021'de beşinci haftada son dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana geldi. Dış çekimde oynanan dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım yarışmacıları ise bir kez daha dokunulmazlık için mutfağa girdi.
Mavi takımda eleme adayları dışındaki altı yarışmacı, bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler, bu oyunda ana ürün olarak patates verdi. Yaratıcı bir yemek yapmaları için yarışmacılara 40 dakika süre tanındı.
"HİÇ BU KADAR ERKEN KAŞIK ATMADIK"
Süre bitiminde şefler, yarışmacıların hazırladığı yemeklerin tadımını yaptı. Kritik tadım sonrasında şefler, yarışmacıları hazırladıkları yemekler için tebrik etti. Altı isim arasında gecenin en iyi tabağını çıkaran Eren oldu.
Şef Sivrioğlu, yemeğini çok beğendiği Eren için kaşık attı. Somer şef, bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren için "Biraz küçük ve erken bir başlangıç. Ama 4 yıllık MasterChef tarihinde buna hiç bu kadar erken başlamamıştık. Şimdilik çay kaşığı ama bu iş büyür" diyerek yarışmacıyı takdir etti.