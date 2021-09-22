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    • Magazin
    • 22.09.2021 23:21
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    • 22.09.2021 23:43
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    Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler’in düğününde talihsiz kaza! Gelin yanmaktan son anda kurtuldu o anlar saniye saniye kaydedildi

    Ünlü şef Arda Türkmen, sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile bu akşam dünyaevine girdi. Yaklaşık bir yıllık beraberliklerini evlilikle taçlandıran ünlü çiftin düğününe ait görüntüler de kısa sürede sosyal medyaya düştü. Yayınlanan görüntülerden biri ise yürekleri ağza getirdi. Söz konusu videoda düğünde talihsiz bir kaza yaşayan Melodi Elbirliler’in yanmaktan son anda kurtulduğu görüldü. İşte detaylar...

    Talihsiz kaza! Gelin yanmaktan son anda kurtuldu

    Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile Arda Türkmen Beşiktaş'ta bulunan bir otelde evlendi.

    Yaklaşık bir yıllık beraberliklerini evlilikle taçlandıran ünlü çiftin düğününe ait görüntüler de kısa sürede sosyal medyaya düştü.

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerden bir tanesi ise dikkat çekti.

    Söz konusu videolardan birinde Melodi Elbirliler'in gelinliğinin yanma tehlikesi atlattığı görüldü.

    Melodi Elbirliler'in gelinliğini yanmaktan son anda arkadaşı Sibil Çetinkaya önledi.

    İşte saniye saniye kameralara yansıyan o anlar...

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    Haberler Magazin Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler’in düğününde talihsiz kaza! Gelin yanmaktan son anda kurtuldu o anlar saniye saniye kaydedildi
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