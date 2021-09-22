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    • Magazin
    • 23.09.2021 09:09
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    • 23.09.2021 09:09
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    Burç yorumları - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu burçlara etkisi! Akrep, Terazi, Koç, Yay, Boğa, İkizler, Aslan, Yengeç, Başak, Kova, Oğlak...

    23 Eylül Sonbahar Ekinoksu geldi çattı. Duygu ve düşüncelerimize yön veren burçların yorumları eksperler doğrultusundan yorumlanıyor. Aşk para gibi bir çok beklentinin analizi olan burçların yorumları belli oldu. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak,Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının güncel yorumları. Peki, 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir? Sonbahar Ekinoksu özellikleri nelerdir? Ekinoksta neler yaşanır? İşte merak edilen bilgiler... 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle zamanı Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar.

    takvim.com.tr
    Burç yorumları - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu burçlara etkisi!

    Her gün astrologlar doğrultusundan burçlar yorumlanıyor. Burç Yorumları içinde yer alan bütün değerlendirmeler hayatınıza biçim verebilecek, karar almanızda yardımcı olabilecek ve yaşantınızı daha üst civarlara çıkarabilecek bulgular içeriyor. Bugün 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu vatandaşlar doğrultusundan son derece merak ediliyor. Ekinoks gece ile gündüzün eşit olması manasına gelmektedir. Yani ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği ya da ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması neticesinde aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır. İnsanlar henüz 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu burç yorumlarını son derece merak ediyorlar.


    OĞLAK: SIRA DIŞI konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Mesleki konularda ihmal ettiğiniz konuları gündeme gelecek.

    KOVA: AİLENİZİN tepki vermesiniz istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız. Bugün bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman hayattan çok sıkılıyorsunuz.

    BALIK: YARATICILIĞINIZA her zamankinden çok fazla güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Artık sağlam basmak istiyor ve taviz vermekten kaçıyorsunuz.

    KOÇ: MANTIĞINIZIN sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor oluşunuz bazen olumlu olmayabilir. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün, ince işler peşindesiniz.

    BOĞA: ALIŞKANLIKLARINIZDA ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Tartışmalardan uzak kalmalı ve içsel dinginliğinize önem vermelisiniz. Sizden olumlu bahsediyorlar.

    İKİZLER: İŞ arkadaşlarınızı çabuk ikna edebiliyorsunuz. Önem vermediğiniz kişilerin sizi etkilemeleri güç. Farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmeniz gerekiyor.



        YENGEÇ: BUGÜN, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz.

        ASLAN: SİZ her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Karşınıza çıkabilecek sorunları önlemek için, küçük molalar vermelisiniz.

        BAŞAK: KÖKLÜ düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Günlük yaşamınızda baş edebileceğiniz gerçeklerden kaçıyorsunuz. Birçok konuda yeteneklisiniz.

        TERAZİ: BUGÜN, işinizde güçlü bir motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilirsiniz. Yalnız kalmak istemiyorsunuz fakat daha katılımcı olmalısınız.

        AKREP: MADDİ konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Yaşadığınız olumsuzlukları bir an önce unutmalısınız.

        YAY: BUGÜN elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda rahatlamak istiyorsanız, yeni kazançlar bulmalısınız.

        EKİNOKS TARİHLERİ

        Kuzey Yarıküre'de, aşağı yukarı olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu – 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu ortaya gelmektedir.

        Güney Yarıküre'de ise, aşağı yukarı olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu – 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu oluşum göstermektedir.

        23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

        İlkbahar ılımında, Güneş Ekvatorun güneyinden kuzeyine, Sonbahar Ilımında ise Ekvatorun Kuzeyinden Güneyine geçer. 21 Mart tarihi aynı vakitte Kuzey Yarımkürede ilkbaharın, güney yarımkürede ise Sonbaharın başlangıcı kabul edilir. 23 Eylülde bunun tersi olur. Ilım kelimesinin latince kökeni olan ekinoks kelimesi "eşit geceler" anlamındadır. Gündüz ve gece süresinin eşit bulunduğunu belirtmek amacıyla kullanılır.

        Dünya, Güneş düzeneğinin bir delegesi olmakla eş güdümlü Dünya''nın hem kendi ekseni çevresinde, hem de Güneş çevresinde dönme özelliği vardır. Bu hal, geceyle gündüz ve de mevsimler gibi kavramların doğmasını sağlamıştır.

        Özellikle de Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketlerine bakıldığında, daha eskiden belirli birtakım tarihler son derece büyük ehemmiyet taşır. Bu tarihlerin en ehemmiyetlilerinden birtakımları ise, 21 Mart ve de 23 Eylül tarihleridir. Bu tarihlerde, Güneş ışınları Dünya'yı ikiye bölen paralel olan Ekvator'a dik bir şekilde düşmektedir. Bu tarihlerde Dünyanın her yerinde gece ile gündüz saatleri eşit olmaktadır. İşte bu hale coğrafya biliminde "ekinoks" adı verilmektedir.

        Ekinoks, bir başka adı olan "gün dönümü" olarak da anılabilmektedir. Ekinoks halunda, güneş ışınları Ekvator paraleline 90 derecelik bir açıyla vurur. Bu açı, Güneş ışınlarının Ekvatora tam dik bir şekilde vurması manasına gelmektedir. Dünya hem kendi eksenindeki hareketi, hem de Güneş çevresindeki hareketi sonucunda, gece ile gündüzler ortaya gelmektedir. Bu da, aynı anda Dünya''nın bir tarafının aydınlık, bir tarafının ise karanlık bulunduğu manasına gelmektedir. Karanlık ve aydınlık noktayı birbirinden ayıran olguya ise, aydınlanma çemberi adı verilmektedir. Bu aydınlanma çemberi, Güneş ışınlarının Ekvatora dik vurması sonucunda kutuplardan geçer. Aydınlanma çemberinin bu hareketi, Dünyada o an gece ile gündüzün eşit olması manasına gelmektedir. Bu hal ise, bir sene amacıylade yalnızca iki kez tekrarlanmaktadır.

            EKİNOKS NEDİR

            Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequinoctium (aequi- "eşit" ve -noct "gece") kelimesine dayanır ve ekinoks dünya çapında gece ve gündüz sürelerinin eşit bulunduğu gün olarak bilinir.

            Ekinoks aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği anda gerçekleşen bir olaydır. Güneş bu anda Kuzey Yarımküre'yi ve Güney Yarımküre'yi eşit miktarda aydınlatır.
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