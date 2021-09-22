Burç yorumları - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu burçlara etkisi! Akrep, Terazi, Koç, Yay, Boğa, İkizler, Aslan, Yengeç, Başak, Kova, Oğlak...

Her gün astrologlar doğrultusundan burçlar yorumlanıyor. Burç Yorumları içinde yer alan bütün değerlendirmeler hayatınıza biçim verebilecek, karar almanızda yardımcı olabilecek ve yaşantınızı daha üst civarlara çıkarabilecek bulgular içeriyor. Bugün 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu vatandaşlar doğrultusundan son derece merak ediliyor. Ekinoks gece ile gündüzün eşit olması manasına gelmektedir. Yani ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği ya da ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması neticesinde aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır. İnsanlar henüz 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu burç yorumlarını son derece merak ediyorlar.
OĞLAK: SIRA DIŞI konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Mesleki konularda ihmal ettiğiniz konuları gündeme gelecek.
KOVA: AİLENİZİN tepki vermesiniz istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız. Bugün bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman hayattan çok sıkılıyorsunuz.
BALIK: YARATICILIĞINIZA her zamankinden çok fazla güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Artık sağlam basmak istiyor ve taviz vermekten kaçıyorsunuz.
KOÇ: MANTIĞINIZIN sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor oluşunuz bazen olumlu olmayabilir. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün, ince işler peşindesiniz.
BOĞA: ALIŞKANLIKLARINIZDA ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Tartışmalardan uzak kalmalı ve içsel dinginliğinize önem vermelisiniz. Sizden olumlu bahsediyorlar.
İKİZLER: İŞ arkadaşlarınızı çabuk ikna edebiliyorsunuz. Önem vermediğiniz kişilerin sizi etkilemeleri güç. Farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmeniz gerekiyor.