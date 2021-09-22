Burç yorumları - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu burçlara etkisi! Akrep, Terazi, Koç, Yay, Boğa, İkizler, Aslan, Yengeç, Başak, Kova, Oğlak...

EKİNOKS TARİHLERİ

Kuzey Yarıküre'de, aşağı yukarı olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu – 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu ortaya gelmektedir.

Güney Yarıküre'de ise, aşağı yukarı olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu – 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu oluşum göstermektedir.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İlkbahar ılımında, Güneş Ekvatorun güneyinden kuzeyine, Sonbahar Ilımında ise Ekvatorun Kuzeyinden Güneyine geçer. 21 Mart tarihi aynı vakitte Kuzey Yarımkürede ilkbaharın, güney yarımkürede ise Sonbaharın başlangıcı kabul edilir. 23 Eylülde bunun tersi olur. Ilım kelimesinin latince kökeni olan ekinoks kelimesi "eşit geceler" anlamındadır. Gündüz ve gece süresinin eşit bulunduğunu belirtmek amacıyla kullanılır.

Dünya, Güneş düzeneğinin bir delegesi olmakla eş güdümlü Dünya''nın hem kendi ekseni çevresinde, hem de Güneş çevresinde dönme özelliği vardır. Bu hal, geceyle gündüz ve de mevsimler gibi kavramların doğmasını sağlamıştır.

Özellikle de Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketlerine bakıldığında, daha eskiden belirli birtakım tarihler son derece büyük ehemmiyet taşır. Bu tarihlerin en ehemmiyetlilerinden birtakımları ise, 21 Mart ve de 23 Eylül tarihleridir. Bu tarihlerde, Güneş ışınları Dünya'yı ikiye bölen paralel olan Ekvator'a dik bir şekilde düşmektedir. Bu tarihlerde Dünyanın her yerinde gece ile gündüz saatleri eşit olmaktadır. İşte bu hale coğrafya biliminde "ekinoks" adı verilmektedir.

Ekinoks, bir başka adı olan "gün dönümü" olarak da anılabilmektedir. Ekinoks halunda, güneş ışınları Ekvator paraleline 90 derecelik bir açıyla vurur. Bu açı, Güneş ışınlarının Ekvatora tam dik bir şekilde vurması manasına gelmektedir. Dünya hem kendi eksenindeki hareketi, hem de Güneş çevresindeki hareketi sonucunda, gece ile gündüzler ortaya gelmektedir. Bu da, aynı anda Dünya''nın bir tarafının aydınlık, bir tarafının ise karanlık bulunduğu manasına gelmektedir. Karanlık ve aydınlık noktayı birbirinden ayıran olguya ise, aydınlanma çemberi adı verilmektedir. Bu aydınlanma çemberi, Güneş ışınlarının Ekvatora dik vurması sonucunda kutuplardan geçer. Aydınlanma çemberinin bu hareketi, Dünyada o an gece ile gündüzün eşit olması manasına gelmektedir. Bu hal ise, bir sene amacıylade yalnızca iki kez tekrarlanmaktadır.