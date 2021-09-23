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    • Magazin
    • 23.09.2021 12:52
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    • 23.09.2021 12:52
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    Medine Abdullayeva: "Klipte oynamak istiyorum"

    1984 Azerbaycan, Bakü doğumlu Medine Abdullayeva, 2005 yılında Azerbaycan Devlet Kültür Sanat Üniversitesi, Drama Tiyatro ve Sinema Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli programlarda ve tanıtımlarda sunuculuk yapmaya başladı.

    Medine Abdullayeva: Klipte oynamak istiyorum

    Dizi oyunculuğunun yanı sıra çeşitli kliplerde de yer alan Abdullayeva, kendisi gibi kliplerde oynamak isteyenlere seslendi. Kliplerin, gerek reklam gerekse sanatsal amaçlar ile çekilen ve sesle müziğin bütünleştirilmesi esasına dayanan kısa filmler olduğuna değinen Abdullayeva, "Bir albüm çalışması bulunan her bir müzisyen bu çalışmasını geniş kitlelere duyurmak amacı ile klip çekimlerinde bulunur. Klip çekimi yapılırken dikkatli olunması gereken bir takım önemli hususlar vardır. Müzik ve klip içeriğinin uyumlu olmasının bunlardan birisidir" dedi.

    Klibin kalitesini ortaya çıkaran unsurlardan birisinin oyuncuların performansı olduğuna değinen Medine Abdullayeva, "Diğer unsurları, saç ve makyaj tasarımlarının etkileyiciliği, klip çekilen mekânın cazibesi ve montajda gösterilen başarı oluşturmaktadır" dedi. Tüm aşamaların başarı ile tamamlanmasının ortaya kalitesi yüksek bir klip çıkaracağını ifade eden ünlü sunucu, "Klip çekiminin ilk adımı klipte rol alacak adaylara ulaşmaktır. Bu konuda cast ajansları ile çalışılabilir. Deneme çekimleri gerçekleştirilen adaylar arasından oldukça yetenekli insanlar keşfedilebilir" dedi.

    Klipte oynayacak kişi sayısının, klibin çekileceği mekânın ve klibin ana karakterlerinin belirlenmesinin ardından klip çekimlerine geçilebileceğini ifade eden; Abdullayeva, "Bir klibin detaylarını klip için ayrılan bütçe belirlemektedir" dedi.

    İlerleyen teknolojinin klip çekimlerini oldukça kolaylaştırdığını ifade eden Medine Abdullayeva, "Günümüzde sosyal medya platformlarının sunduğu sınırsız imkânlar da insanların amatör de olsa kendi kliplerini çekmelerine ve yayınlamalarına olanak sağlamaktadır. Oyunculuk noktasında yetenekli olduğuna inanan ve kendine güvenen insanların gerek cast ajanslarına kayıt yaptırmalarını gerekse sosyal medya üzerinden şanslarını denemelerini tavsiye ederim." dedi.

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