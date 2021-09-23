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    • Magazin
    • 23.09.2021 09:51
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    • 23.09.2021 09:51
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    Masterchef'ten elendi şimdi tek tek bombalıyor Tunahan Ak tek tek ifşalara başladı! Tahsin ve Tunahan savaş açtı paylaşımlar fena

    Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'in son bölümünde sürpriz bir veda yaşandı. Yarışmanın başından bu yana adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Tunahan Ak yarışmaya veda etti. Yarışma boyunca olan umursamazlığı ve kendine güvensizliğiyle jürinin eleştiri oklarının da hedefi olan Tunahan Ak asıl bombaları elendikten sonra patlatmaya başladı. Yarışmada  zaman zaman sivri çıkışlarıyla bilinen Tunahan Ak öyle paylaşımlar yapıyor ki ortalığı fena halde karıştıracak cinsten. Özellikle Sergen hakkında yaptığı iddia edilen paylaşım sonrası şimdi de yakın arkadaşı Tahsin Küçük'ün yer aldığı paylaşımla gündemde. Anlaşılan o ki Tunahan Ak adından daha çok söz ettirecek.

    Masterchef’ten elendi şimdi tek tek bombalıyor

    Masterchef'ten elendi şimdi tek tek bombalıyor Tunahan Ak tek tek ifşalara başladı! Tahsin ve Tunahan savaş açtı paylaşımlar fena... Masterchef 2021 başladığından bu yana adından en çok söz ettiren isim olmuştu genç yarışmacı Tunahan Ak, sempatik tavırlarıyla tanınan Tunahan Ak beklenen performansı veremedi ve yarışmaya veda etti. Ancak gelin görün ki Tunahan Ak bombaları yarışma sonrasında patlatacak. Tunahan Ak'ın Masterchef paylaşımları çok konuşulacak cinsten.

    Masterchef'in sevilen yarışmacılarından biri olan Tunahan Ak henüz oldukça genç bir yarışmacı. Yarışmanın en başından bu yana sıcak kanlılığı ve esprileri ile tanınan Tunahan Ak ne yazık ki geçtiğimiz hafta girdiği eleme potasından elenerek çıktı. Pek çok seveni olan ve sosyal medyada aktif bir şekilde konuşulan yarışmacı Tunahan Ak bu defa ''geçerim'' sandığı o potadan geçemedi.

    Tunahan veda ederken, ''benim için hiç beklenmedik bir yolculuk ve ne kadar öyle gözükmese de burada bitmesini istemezdim. Hayatımda zamanında yeterince ciddiye aldığımda kanatlarımı kırmaya çalıştılar ve dediğiniz gibi bu maskeyi kendim değil toplumun baskısıyla taktım. Ben buradan beni dinleyen herkese sesleniyorum lütfen bu ülkenin geçlerine şans versinler ve neler yapabileceklerini izlesinler. Aile açısından şanslıyım ama benim şampiyon olabileceğime inanmamamın nedeni insanlar. Gülerek aldığım bu önlüğü gülerek teslim etmek istiyorum.' sözlerini kullandı.

    Ne olduysa Tunahan elendikten sonra oldu. Tunahan'ın elendiği akşam yakın arkadaşı olan Sergen'in gülücükler saçtığı o görüntüler sosyal medyayı salladı.

        Sergen'in, genç yarışmacılar Ateş ve Tunahan'ın kaldığı, yakın arkadaşı Tunahan'ın elendiği elenme ikilisinden çıkan Ateş'i kutladığı bu sahne bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Tunahan elenirken verdiği mutluluk kareleri sonrası Sergen sosyal medyada yerilirken Tunahan Ak'tan, Sergen'e olduğu iddia edilen bir paylaşım geldi.

        Tunahan Ak'ın, Sergen'in çok konuşulduğu olay sonrası attığı 'meşhur biriyim ama yanlış dost edinmekle meşhur' paylaşımı 'Sergen'e gönderme' olarak yorumlandı. Ancak gelin görün ki Tunahan Ak'ın paylaşımları bitmeyecek. Öyle ki bir paylaşım da yakın arkadaşı Tahsin Küçük'ün dokunulmazlık almasının ardından geldi.

        Tunahan Ak ve Sergen Küçük'ün yakın arkadaş olduğu biliniyor. Özellikle Tunahan Ak'ın elendiği akşam Tahsin Küçük'ün döktüğü gözyaşları herkesi hüzne boğmuştu.

            Önceki akşam Tahsin Küçük bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı. Yetenekli yarışmacının dokunulmazlığı almasının ardından yaptığı imalı açıklama çok konuşulurken, Tunahan Ak'ın görüntüleri paylaşıp yaptığı yorum kafaları karıştırdı.

            Tahsin Küçük, eleme potasına Emre Büber'i gönderdi. Tercihini yaptığı esnada yaptığı açıklamada ise 'tarih tekerrür mü ediyor' sözlerine yer verdi. O görüntüleri Instagram'ının hikaye bölümünde paylaşan Tunahan Ak şu sözlere yer verdi:

            'Tarih tekerrür mü ediyor yoksa kişi kalbinin ekmeğini mi yiyor bilmiyorum. Boşver arkadaşım, kim ne yerse yesin bize afiyet olsun demek düşer.'

            Bu sözler Emre Büber'e mi diyer merak edilirken, Tunahan Ak bu kez de Twitter'da aldı sazı eline.

            Dün yaşananlar sonrası 'bu arada Emre bana kuliste laz böreğini yapmadan önce 'aşçı olmayan adam bile muhallebiyi bağlar' demişti. Her neyse herkese başarılar' tweetini attı ve Emre'yi hedef aldığını gösterdi.

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            Haberler Magazin Masterchef'ten elendi şimdi tek tek bombalıyor Tunahan Ak tek tek ifşalara başladı! Tahsin ve Tunahan savaş açtı paylaşımlar fena
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