Masterchef’ten elenen Tunahan Ak bakın kim çıktı sıradan bir yarışmacı değil! Kendi etti kendi buldu stüdyo gözyaşlarına boğuldu

Masterchef'in sevilen yarışmacılarından biri olan Tunahan Ak henüz oldukça genç bir yarışmacı. Yarışmanın en başından bu yana sıcak kanlılığı ve esprileri ile tanınan Tunahan Ak ne yazık ki geçtiğimiz hafta girdiği eleme potasından elenerek çıktı. Pek çok seveni olan ve sosyal medyada aktif bir şekilde konuşulan yarışmacı Tunahan Ak bu defa ''geçerim'' sandığı o potadan geçemedi.