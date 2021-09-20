Masterchef'ten elenen Tunahan Ak bakın kim çıktı sıradan bir yarışmacı değil! Kendi etti kendi buldu stüdyo gözyaşlarına boğuldu
Masterchef'teki bu vedayı hiç kimse beklemiyordu... Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'in son bölümünde sürpriz bir veda yaşandı. Yarışmanın başından bu yana adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Tunahan Ak yarışmaya veda etti. Yarışma boyunca olan umursamazlığı ve kendine güvensizliğiyle jürinin eleştiri oklarının da hedefi olan Tunahan Ak, günün en çok araştırılan isimlerinden. Daha önce küfürlü paylaşım skandalıyla adından söz ettiren Tunahan Ak,çoktan fenomen oldu bile.
Masterchef'in başından bu yana yarışmada yerini almış olan, izleyiciler tarafından sevilen başarılı ve popüler yarışmacı Tunahan Ak bu defa güldürmedi. ''Potadan çıkarım nasıl olsa.'' Demişti ama bu özgüven onu daha da kötü etkiledi. Eleme potasından çıkamayan Tunahan Ak'ın Masterchef yarışmacılarına ve stüdyoya vedası herkesin derinden üzdü. İşte Tunahan Ak'ın vedası…
TV8 Ekranlarının en sevilen yarışmacılarından biri olan Tunahan Ak görenleri gözyaşlarına boğdu. Yarışmanın başından bu yana kendisini esprileri, sempatik tavırları ve sıcak kanlılığıyla tanıdığımız Tunahan Ak hiç beklenmedik bir anda stüdyoya veda etti.
Masterchef'in sevilen yarışmacılarından biri olan Tunahan Ak henüz oldukça genç bir yarışmacı. Yarışmanın en başından bu yana sıcak kanlılığı ve esprileri ile tanınan Tunahan Ak ne yazık ki geçtiğimiz hafta girdiği eleme potasından elenerek çıktı. Pek çok seveni olan ve sosyal medyada aktif bir şekilde konuşulan yarışmacı Tunahan Ak bu defa ''geçerim'' sandığı o potadan geçemedi.