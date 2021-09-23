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    • 24.09.2021 09:07
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    Camdaki Kız'ın tüyleri diken diken eden gizem bekaret önlemi masumane değil! Sır perdesi aralandı Nalan'ın korsesi...

    Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Camdaki Kız, 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya başladı. Başrolünü Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik'in üstlendiği Camdaki Kız'ın 1. sezonuna dair pek çok detay hala hafızalarda. Onlardan biri de Feride'nin Nalan'a giydirdiği korse. Feride'nin geçmişte yaşananlardan ötürü geliştirdiği bu yöntem seyirciyi şoke etmişti. Peki Nalan'ın görenin içini daraltan korsesinin sırrı ne? İşte büyük gizemin şifreleri.

    Camdaki Kız’ın tüyleri diken diken eden büyük gizemi

    Camdaki Kız'ın tüyleri diken diken eden büyük gizemi göründüğü gibi masumane değil! Sır perdesi aralandı Nalan'ın korsesi... Burcu Biricik'in başrolünde aldığı Camdaki kız, ekran macerasına 2. sezonuyla devam ediyor. 1. sezonda Feride'nin Nalan'a çektirdikleri hala hafızalardayken, 2. sezon da yine aynı şekilde başladı. İlk sezonda ise akıllarda kalan en önemli detaylardan biri Nalan'ın korsesiydi. Peki ne bu korsenin sırrı? İşte detaylar ...

    Perde arkasını merak edenler ise konu hakkında ufak bir araştırma yapınca büyük bir şok yaşadı. Kızını okula gönderirken bile korse giydirip gönderen Feride tepkilerin nedeni oldu.

    İlk buluşmaya gidecek olan Nalan'ı önce banyo yaptıran daha sonra üstünü giydiren Feride, korseyi çıkarmaması için çok sert bir şekilde uyarmıştı. Korse giydirmesinin asıl nedeni ise tüylerin ürpermesine neden oldu.

        Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizi, reytinglerde ise ilk bölümü olmasına rağmen büyük bir yükseliş yaşadı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisi Twitter'de saatlerce TT olarak kaldı.

        Fakat dizinin bir sahnesindeki korsenin anlamı bir türlü seyirciye geçmedi. Meğer korse giymesinin amacı...

        Kızına zorla korse giydiren Feride, Nalan'ı çocukluktan beri zorluyor. Bir başkası ile birlikte olmasından korkan Feride, kızını çocukluktan beri baskıyla büyütüyor. Öyle ki, Nalan'ın çocukken beden eğitimi dersinde korsesini çıkartması Feride'yi çileden çıkartmış ve tüm okulun önünde resmen meydan dayağı atmıştı.

            Annesine "İstersen, için rahat değilse gitmem anneciğim" sözleri ise izleyenlerin yüreklerini sızlattı. Kızına tonla baskı yapan ve adeta bir camdan kürede yaşayan Nalan ise hiçbir şeyin farkında değil.

            Yılarca annesinden baskı yiyen Nalan'ın tek derdi, annesine layık bir kız olabilmek. Korseyi ise kızının bedenine başka bir elin dokunmaması ve kızının başkasıyla birlikte olmasını önlemek. Korseyi çıkarırsa anlayacak olan Feride, kızına korse giydirerek, kendisini rahatlatıyor.

            Öte yandan her şey geçmişte yaşananlarda dayanır. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabına göre Feride'nin Nalan'ın anneannesi. Nalan ise Feride'nin kızı ve kardeşinin ensest ilişkisinden doğdu. Geçmişe takıntılı olan olan Feride ise kedince önlem alıyor.
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            Haberler Magazin Camdaki Kız'ın tüyleri diken diken eden gizem bekaret önlemi masumane değil! Sır perdesi aralandı Nalan'ın korsesi...
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