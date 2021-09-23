Camdaki Kız'ın tüyleri diken diken eden gizem bekaret önlemi masumane değil! Sır perdesi aralandı Nalan'ın korsesi...

Camdaki Kız'ın tüyleri diken diken eden büyük gizemi göründüğü gibi masumane değil! Sır perdesi aralandı Nalan'ın korsesi... Burcu Biricik'in başrolünde aldığı Camdaki kız, ekran macerasına 2. sezonuyla devam ediyor. 1. sezonda Feride'nin Nalan'a çektirdikleri hala hafızalardayken, 2. sezon da yine aynı şekilde başladı. İlk sezonda ise akıllarda kalan en önemli detaylardan biri Nalan'ın korsesiydi. Peki ne bu korsenin sırrı? İşte detaylar ...