Acun Ilıcalı ondan yaka silkti Masterchef Murat Özdemir her taşın altında! 20 yaşındaki kıza ahlaksız teklif yapan Hamza meğer...

Acun Ilıcalı ilallah etti ama Masterchef Murat Özdemir her taşın altında! 20 yaşındaki kıza ahlaksız teklif yapan Hamza meğer... TV 8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Masterchef yarışmacıları ajanstan mı seçiliyor? Türkiye'nin en iyi şefinin arandığı yarışmanın 4.sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri de Hamza Mercimek. Sivri ve iddialı açıklamalarıyla bilinen Hamza Mercimek'in, işkenceci Murat Özdemir'le olan bir videosu sosyal medyayı salladı. Ortaya çıkan görüntüler ve öncesinde pek çok Masterchef yarışmacısının ekranlarda yer aldığı gerçeği sonrası sosyal medyada 'yarışmacılar cast ajansından mı seçiliyor?' sorularını bir kere daha gündeme getirdi.
Masterchef 2021'in başından bu yana adından en çok söz ettiren isimlerinden biri de Hamza Mercimek oldu. İddialı tabaklarından ziyada daha çok girdiği polemikler ve iddialı açıklamalarıyla gündemden düşmek bilmeyen Hamza Mercimek hakkında ortaya çıkan Murat Özdemir gerçeği herkesi şoke etti.
Geçtiğimiz günlerde 20 yaşında bir kız attığı mesajlarla sosyal medyayı sallayan Hamza Mercimek hakkında Murat Özdemir gerçeği ve birlikte görüntüleri şaşırtan cinsten...
Murat Özdemir'i tanımayanınız yoktur. Masterchef'in ilk sezon yarışmacılarından biri olan Murat Özdemir o dönem büyük bir fenomene dönüşmüştü.
Ancak şöhreti kaldıramayan Murat Özdemir, papağana işkence ettiği anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Sonrasında ortalardan kaybolan Murat Özdemir geçtiğimiz günlerde yine bir skandala imzasını atmıştı