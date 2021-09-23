Acun Ilıcalı ondan yaka silkti Masterchef Murat Özdemir her taşın altında! 20 yaşındaki kıza ahlaksız teklif yapan Hamza meğer...

Hamza, yaşını soruyor ve ısrarla 'Anlık fotoğraf at bir bakayım' diyor. Daha da kötüsü var ki Hamza ikna olmak için kişiden eliyle 2 işareti yaparak fotoğraf atmasını istiyor. Bunun üstüne 20 yaşındaki fan sayfasının verdiği cevap da şu, 'Ben sadece seni destekliyorum. Aşık falan değilim.' Hamza sen daha ilk haftadan buralara nasıl düştün ya?" dedi.

Yarışmacıların ana kadroya seçildikten sonra telefonlarının elinden alındığını söyleyen Ata Benli, bu konuşmaların 14 gün öncesine ait olduğunu ve mesajları bilerek gizli şekilde verdiğini söyledi.