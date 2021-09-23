Mehmet Ali Erbil ilk eşi kim? Sezin Erbil'in annesi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu kaç yaşında, nereli, şimdiki hali nasıl? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ünlü komedyen katıldığı programlarla dikkat çekiyor ve hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor. Özellikle Mehmet Ali Erbil ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile ilgili bilgiler merak konusu oluyor. İşte detaylar...
"UYANDIĞIMDA İLK ONUN İSMİNİ SÖYLEMİŞİM"
Erbil, 4 ay uyutulduktan sonra kalkar kalmaz ilk eşi Muhsine'nin ismini söylediğini anlatarak sözlerine şöyle devam etti:"24 saat boyunca bütün eski eşlerim yanımdaydı. Normalde eski eş dersin, bir-iki defa gelirsin ziyarete ama onlar hep geldiler. Çok dost biriktirmişim, onu anladım. Uyandığımda ilk eşimin ismini söylemişim. 'Muhsine' demişim." dedi.
MUHSİNE ŞEHNAZ KAMİL KİMDİR?
Muhsine Şehnaz Kamil aynı zamanda Mehmet Ali Erbil'in en büyük kızı olan Sezin Erbil'in de annesi. İkili 1980-1982 yılları arasında evli kaldılar.
O yıllar şu sözlerle anlatan ünlü komedyen, 'Muhsine ile çok zengin bir babanın kızı diye evlendim. Kendi kendime 'tamam turnayı vurdun' dedim. Ben o zamanlar devlet tiyatrosundaydım. Çok az maaş alıyordum, tek başıma ev tutamıyordum. Nişanlandık beni iç güveysi aldılar, beni evlatları gibi sevdiler. Çok aşık oldum, çok büyük aşk yaşadık. Onun aşık olup olmadığını bilmiyorum. Bana çok çektiriyordu, çok kıskançtı. Ondan sonra her şey tersine döndü. O beni birdenbire çok sevmeye, aşık olmaya başladı ve evlendik. Allah'tan evlendik ki ilk kızımız Sezin doğdu.