Mehmet Ali Erbil ilk eşi kim? Sezin Erbil’in annesi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu kaç yaşında, nereli, şimdiki hali nasıl?

MUHSİNE ŞEHNAZ KAMİL KİMDİR?

Muhsine Şehnaz Kamil aynı zamanda Mehmet Ali Erbil'in en büyük kızı olan Sezin Erbil'in de annesi. İkili 1980-1982 yılları arasında evli kaldılar.



O yıllar şu sözlerle anlatan ünlü komedyen, 'Muhsine ile çok zengin bir babanın kızı diye evlendim. Kendi kendime 'tamam turnayı vurdun' dedim. Ben o zamanlar devlet tiyatrosundaydım. Çok az maaş alıyordum, tek başıma ev tutamıyordum. Nişanlandık beni iç güveysi aldılar, beni evlatları gibi sevdiler. Çok aşık oldum, çok büyük aşk yaşadık. Onun aşık olup olmadığını bilmiyorum. Bana çok çektiriyordu, çok kıskançtı. Ondan sonra her şey tersine döndü. O beni birdenbire çok sevmeye, aşık olmaya başladı ve evlendik. Allah'tan evlendik ki ilk kızımız Sezin doğdu.