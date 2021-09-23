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    • Magazin
    • 24.09.2021 08:52
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    • 24.09.2021 09:07
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    Survivor sonrası şarkıcılık modası Aleyna Kalaycıoğlu'nu solda sıfır bıraktı ! Sancakay Morgül bakın kim çıktı

    TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 2021 sezonu bitti bitmesine ama yankıları dinmek bilmiyor. Performanstan çok magazinel olaylarla gündeme gelen Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban olmuştu. Ancak gelin görün ki şampiyon dışında herkes magazin gündeminde. Survivor sonrası müzik kariyerleriyle sık sık gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel sonrasında bu furyaya Sancakay Ilım Morgül de eklendi. Yarışmaya oldukça erken veda eden sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun Yiğit Alp Poyraz'a aşık olduğunu iddia ettiği Sancakay Ilım Morgül, sürpriz bir hamleyla şarkısını piyasaya sürdü.

    Survivor sonrası şarkıcılık modası!

    Survivor sonrası şarkıcılık modası Aleyna Kalaycıoğlu'nu solda sıfır bıraktı ! Sancakay Morgül bakın kim çıktı... Survivor 2021 sonrası neredeyse herkes şarkıcı çıkıyor. Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu sonrasında sürpriz bir isim de müzik kariyerine ilk adımını attı ve sessiz sedasız şarkı çıkardı. Yarışmaya erken veda eden Sancakay Ilım Morgül, yarışmada olmamasına rağmen yarışmaya etki eden isimlerden biri olmuştu. Kanlısı Aleyna Kalaycıoğlu'na rakip olan Sancakay Ilım Morgül bakın kim çıktı. İşte detaylar...

    Survivor tarihinde hem bu kadar erken elenip hem de yarışmaya bu denli etki eden başka bir isim yoktur. Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül, yarışmaya çok erken veda etti etmesine ama sonrasında da çok konuşuldu.

    Aleyna Kalaycıoğlu bir konseyde Sancakay Ilım Morgül'ün, Yiğit Alp Poyraz'a aşık olduğunu söyleyerek bombayı patlatmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun açıklamaları şu şekildeydi:

        "Sancakay, Poyraz'dan hoşlanıyordu. Kendisi söyledi. Bu yüzden beni potansiyel tehlike olarak gördü ve aramızı bozdu"

        Sonrasında Survivor Panaroma yayınına katılan Sancakay Ilım Morgül bu iddiaları kati bir diller reddetmişti. Anlaşılan o ki Aleyna Kalaycıoğlu ile Sancakay Ilım Morgül arasındaki savaş bu kez bambaşka bir kulvara taşınıyor.

        Survivor'ın bu sezonuna vedası sonrasında birçok konuyla gündeme gelmesiyle damga vuran Sancakay Ilım Morgül "Vazgeçmem Senden Asla" adlı şarkısını dinleyicilerle buluşturdu.

            Sancakay Ilım Morgül yaptığı paylaşımla şarkısını duyurdu ve sözü, besteyi kendisinin yaptığı belirtti.

            Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya geldi. İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım, spora ritmik jimnastik ile başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine başladı. Lise 4'de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti.

            Daha sonra ise futbola yöneldi. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü 2 yıl okuyan Sancakay, Rusça'nın yanı sıra İngilizce'de biliyor.

            Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavını kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı. Lisans 4. Sınıf öğrencisi olan Sancakay, 2 sezon Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrolü canlandırdı.

            Aynı zamanda müzik eğitimi de alan Sancakay Ilım, uzun süredir İstanbul'da bir mekanda vokalist olarak sahne alıyor ve kendi bestelerini seslendiriyor.
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                Haberler Magazin Survivor sonrası şarkıcılık modası Aleyna Kalaycıoğlu'nu solda sıfır bıraktı ! Sancakay Morgül bakın kim çıktı
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