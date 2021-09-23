Survivor sonrası şarkıcılık modası Aleyna Kalaycıoğlu'nu solda sıfır bıraktı ! Sancakay Morgül bakın kim çıktı... Survivor 2021 sonrası neredeyse herkes şarkıcı çıkıyor. Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu sonrasında sürpriz bir isim de müzik kariyerine ilk adımını attı ve sessiz sedasız şarkı çıkardı. Yarışmaya erken veda eden Sancakay Ilım Morgül, yarışmada olmamasına rağmen yarışmaya etki eden isimlerden biri olmuştu. Kanlısı Aleyna Kalaycıoğlu'na rakip olan Sancakay Ilım Morgül bakın kim çıktı. İşte detaylar...
Survivor tarihinde hem bu kadar erken elenip hem de yarışmaya bu denli etki eden başka bir isim yoktur. Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül, yarışmaya çok erken veda etti etmesine ama sonrasında da çok konuşuldu.
Aleyna Kalaycıoğlu bir konseyde Sancakay Ilım Morgül'ün, Yiğit Alp Poyraz'a aşık olduğunu söyleyerek bombayı patlatmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun açıklamaları şu şekildeydi: