Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı izle! Ölümün soğuk sureti yüzüne çarpacak! Göğe değil toprağa sözleri viran etti!

Masumlar Apartmanı nefeslerin tutulduğu final sahnesiyle dikkatleri üzerine çekti. Dün akşam yayınlanan bölümünde Hikımet'in bir anda yere yığılması acaba ölüyor mu sorusunu akıllara getirdi. Safiye ve yanındaki diğer kişiler yaşanan bu gelişme karşısına şok geçirdi. Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Evdekileri Rüya'nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem aldı. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izledi. Final sahnesinde Hikmet Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

GERÇEKLE YÜZLEŞİYOR

Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya'nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır.