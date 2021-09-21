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    • Magazin
    • 22.09.2021 06:47
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    • 22.09.2021 06:51
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    Nesrin Cavadzade ters köşesinin alasını yaptı! Üç Kuruş'a tam Hazal Şubaşı gelecek denildiği an yerine geçiyor

    Show TV'de yayınlanacak Üç Kuruşu dizisinin kadrosu belli oluyor. Geçen Yasak Elma'dan ayrıldıktan sonra yeni teklifleri değerlendiren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade sonunda kararını verdi. Bilindiği üzere Üç Kuruş başrolü için Hazal Subaşı düşünülüyordu. Ancak Üç Kuruş için tam Hazal Subaşı oldu derken ters köşe yapıldı yerine Nesrin Cavadzade geliyor. Show TV ekranlarında Çukur'un final yapmasından sonra en güçlü olması beklenen Üç Kuruş dizisinden transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Aytaç Uşun, Aslıhan Malbora, Burak Altay, Uraz Kaygılaroğlu ve Civan Canova gibi ünlü isimlerle sözleşme imzalayan dizi bomba bir transferi daha sona erdirdi.

    Ünlü isim hangi dizide oynayacak?

    Nesrin Cavadzade ters köşesinin alasını yaptı! Üç Kuruş'a tam Hazal Şubaşı gelecek denildiği an yerine geçiyor. Üç Kuruş dizisi Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. İlk sezon çalışmaları hızla devam eden diziye Aytaç Uşun, Aslıhan Malbora, Burak Altay, Uraz Kaygılaroğlu ve Civan Canova gibi ünlü isimler katıldı. Kuliste konuşulan son iddialara göre Nesrin Cavadzade kadroya katılan son isim oldu. Yasak Elma'daki hikayesi geçen sezonun sonlarında biten güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinde kadın başrol oluyor. Yine kuliste konuşulanlara göre Üç Kuruş'ta başrol olacak ismin Hazal Subaşı olması bekleniyordu. Ancak son gelişmeler büyük bir ters köşe yapıldığını gösteriyor.

    İLK BÖLÜM İÇİN GERİ SAYIM

    Üç Kuruş dizisi Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıma başladı. Dizinin ilk sezon çalışmaları tüm hızla devam ediyor.

    5 İSİM İMZA ATTI

    Projeye Aytaç Uşun, Aslıhan Malbora, Burak Altay, Uraz Kaygılaroğlu ve Civan Canova gibi ünlü isimler katıldı.

    NESRİN CAVADZADE GELİYOR

    Kuliste konuşulan son iddialara göre Nesrin Cavadzade kadroya katılan son isim oldu. Yasak Elma'daki hikayesi geçen sezonun sonlarında biten güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinde kadın başrol oluyor.

        TAM HAZAL SUBAŞI OLDU DERKEN...

        Yine kuliste konuşulanlara göre Üç Kuruş'ta başrol olacak ismin Hazal Subaşı olması bekleniyordu. Ancak son gelişmeler büyük bir ters köşe yapıldığını gösteriyor.

        İŞTE NESRİN CAVADZADE'NİN HAYATI

        Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncularında oyunculuk eğitimi aldı. Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca bilmektedir ve Arapça, Japonca öğrenim aşamasındadır.

        Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesi'nin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

            Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi.

            2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Cavadzade, son olarak Yasak Elma dizisinde yer almış ve bu dizide Şahika Ekinci karakterine hayat vermiştir. 6 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 44. bölümüyle diziye katılan oyuncu, dizinin 4. sezonunun bitmesine 2 bölüm kala 108. bölümde diziden ayrılmıştır.

            Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu, Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbi'ni anlatan Son Mektup (film, 2015)'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Bilim insanı Mirmemmed Cavadzade'nin torunudur.
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            Haberler Magazin Nesrin Cavadzade ters köşesinin alasını yaptı! Üç Kuruş'a tam Hazal Şubaşı gelecek denildiği an yerine geçiyor
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