Nesrin Cavadzade ters köşesinin alasını yaptı! Üç Kuruş'a tam Hazal Şubaşı gelecek denildiği an yerine geçiyor. Üç Kuruş dizisi Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. İlk sezon çalışmaları hızla devam eden diziye Aytaç Uşun, Aslıhan Malbora, Burak Altay, Uraz Kaygılaroğlu ve Civan Canova gibi ünlü isimler katıldı. Kuliste konuşulan son iddialara göre Nesrin Cavadzade kadroya katılan son isim oldu. Yasak Elma'daki hikayesi geçen sezonun sonlarında biten güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinde kadın başrol oluyor. Yine kuliste konuşulanlara göre Üç Kuruş'ta başrol olacak ismin Hazal Subaşı olması bekleniyordu. Ancak son gelişmeler büyük bir ters köşe yapıldığını gösteriyor.

İLK BÖLÜM İÇİN GERİ SAYIM

Üç Kuruş dizisi Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıma başladı. Dizinin ilk sezon çalışmaları tüm hızla devam ediyor.