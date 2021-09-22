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    • Magazin
    • 23.09.2021 11:04
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    • 23.09.2021 17:48
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    5 isimden sonra böyle duyurdu meğer gerçek nedeni! Arka Sokaklar'da yüzleri asacak ayrılık kararı!

    Arka Sokaklar'da yüzleri asacak ayrılık kararı! 5 isimden sonra böyle duyurdu meğer gerçek nedeni... Bahar Ayan karakteriyle gönüllere taht kuran Merve Oflaz'ın projeden neden ayrıldığını açıkladı. Arka Sokaklar'da yaşanan vedalar büyük üzüntü yarattı. Dizinin yeni sezonunda 6 efsane isim yer almayacak. Alp Akar, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretmişti. Cuma akşamları heyecanla takip edilen projeye Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle, Deniz Çatalbaş ise Komiser Yardımcısı Aslı karakteriyle dahil oldu. Merve Oflaz'ın ayrılık nedeni ise merak ediliyordu. İşte ünlü oyuncunun diziden ayrılma nedeni

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’da yüzleri asacak ayrılık kararı!

    Eylül ayında 16. sezon 1. bölümüyle ekranlara gelen Arka Sokaklar'da yaşanan ayrılıklar izleyicileri üzerken 2 yeni isim kadroya dahil oldu. Dizinin yeni sezonunda 5 efsane isim yer almıyor. Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay, Alp Korkmaz ve Merve Oflaz'ın veda haberleri yeni sezona bomba gibi düştü. Son olarak Merve Oflaz'ın vedasıyla Ali Akdoğan karakterini canlandıran Alp Korkmaz kararını verdi ve ekibe veda etti. Dizinin sevilen karakterlerinden birisi olan Bahar Ayan'a hayat veren Merve Oflaz Arka Sokaklar'dan neden ayrıldığını açıkladı. Oflaz açıklamasında "Çok güzel ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben biraz kendi başıma ne yapabileceğime bakmak istedim." ifadelerini kulalndı.

    4 YILDIR...

    Merve Oflaz yaptığı açıklamada, "Arka Sokaklar'dan ayrıldım. Şimdi biraz kafamı dinleyip, biraz evimde vakit geçirip, hayvanlarımla dinleneceğim.

    4 yıldır yoğun bir tempoda çalıştım. Çok da keyifli bir işti. Çok güzel ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben biraz kendi başıma ne yapabileceğime bakmak istedim." ifadelerini kullandı.

    İKİ YENİ İSİM

    Merve Oflaz'ın yerine Deniz Çatalbaş Komiser Yardımcısı Aslı karakterini canlandıracak. Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle ekranlarda olacak.

        AYRILIK MI YAŞANACAK?

        Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşanacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana dizide Özgür Ozan dikkat çeken isimlerden birisi oluyor.

        ARKA SOKAKLAR'IN 16. SEZONU BAŞLADI

        Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan "Arka Sokaklar" 16. sezona 'merhaba' dedi. Cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezon çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Dizinin ekrana gelecek yeni bölüm çekimleri devam ediyor.

        MERVE OFLAZ KİMDİR?

        Merve Oflaz 23 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazanmıştır. Ayrıca Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonudur. Merve Oflaz, 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun rolünü canlandırmıştır.

            Kalbim 4 Mevsim isimli dizide başrol oyuncularından Aslı karakterini canlandırmıştır. 2012'de ise Cumartesi akşamları Survivor ana yarışması öncesi çocuklar için yapılan yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. 2 sene boyunca Molped reklam kampanyasının yüzü olmuştur. Laçin Ceylan'dan drama eğitimi almış, Gökhan Telkenar'dan diksiyon eğitimini tamamlamıştır.

            Eric Morris'in atölyesine katılarak çalışma imkânı bulmuştur. Not Defteri adlı gençlik dizisinde İclal Hoca karakterini canlandırmıştır. Craft Atölye'de koçluk yardımı almıştır. Star TV'de yayımlanan Güzel Köylü isimli diziye Oya karakteriyle konuk olmuştur.

            Merve Oflaz 22 Şubat 2015'te yayına başlayan Survivor All-Star'da tekrar Survivor deneyimi yaşamıştır. 7. haftada Survivor heyecanına veda etmiştir.Yarışma sonrası Atv'de yayınlanan Eve Dönüş isimli dizide başrollerden biri olan İpek karakterine hayat vermiştir. Atv ekranlarında yayınlanan Rengarenk adlı dizide Selin Şekerci ve Kaan Taşaner'le başrolü paylaşmıştır. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide 2017-2021 yılları arasında Bahar Komiser'i canlandırdı.
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