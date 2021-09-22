5 isimden sonra böyle duyurdu meğer gerçek nedeni! Arka Sokaklar'da yüzleri asacak ayrılık kararı!

Eylül ayında 16. sezon 1. bölümüyle ekranlara gelen Arka Sokaklar'da yaşanan ayrılıklar izleyicileri üzerken 2 yeni isim kadroya dahil oldu. Dizinin yeni sezonunda 5 efsane isim yer almıyor. Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay, Alp Korkmaz ve Merve Oflaz'ın veda haberleri yeni sezona bomba gibi düştü. Son olarak Merve Oflaz'ın vedasıyla Ali Akdoğan karakterini canlandıran Alp Korkmaz kararını verdi ve ekibe veda etti. Dizinin sevilen karakterlerinden birisi olan Bahar Ayan'a hayat veren Merve Oflaz Arka Sokaklar'dan neden ayrıldığını açıkladı. Oflaz açıklamasında "Çok güzel ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben biraz kendi başıma ne yapabileceğime bakmak istedim." ifadelerini kulalndı.

4 YILDIR...

Merve Oflaz yaptığı açıklamada, "Arka Sokaklar'dan ayrıldım. Şimdi biraz kafamı dinleyip, biraz evimde vakit geçirip, hayvanlarımla dinleneceğim.