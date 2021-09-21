Bütün kadro lağvedildi biri hariç! Alparslan Büyük Selçuklu'da yüzleri asan ayrılıklar can sıkacak. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Türk tarihinin önemli isimlerinden birisi olan ve 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan gelişmeleri aktaracak. Sultan Alparslan'ı ünlü oyuncu Barış Arduç'un canlandıracağı dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmazken temponun yüksek olacağı Alparslan'da son olarak kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Gizem Karaca ve Esila Umut katıldı. Heyecanla beklenen projede flaş bir ayrılık yaşandı.
ŞOK AYRILIK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.
O İSİM GERİ DÖNDÜ
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine yönetmen değişikliği nedeniyle 2 gün ara verildi. Son olarak Sedat İnci yeniden ekibin başına geçti.
HER ŞEY DEĞİŞTİ
Bu yıl Uyanış Büyük Selçuklu adıyla boy gösteren dizinin kadrosu dahil her şeyi değişti. Mehmet Özgür hariç tüm kadro baştan aşağı değişiyor. Dizi, Türk tarihinin unutulmaz isimlerinden Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri aktaracak.