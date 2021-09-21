Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon için meraklı bekleyiş başladı. Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı dizide 7. sezonun başlarında çok şaşırtacak gelişmeler yaşanacak. Peki, EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon çekimleri ay sonu başlıyor ancak yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ya da ekim ayında 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

İşte sezon finalinde yaşananlar;