Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon için meraklı bekleyiş başladı. Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı dizide 7. sezonun başlarında çok şaşırtacak gelişmeler yaşanacak. Peki, EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon çekimleri ay sonu başlıyor ancak yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ya da ekim ayında 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.
İşte sezon finalinde yaşananlar;
SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR
"Hedefe kendimi koyacağım!"
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.
Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.