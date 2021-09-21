Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun saldırısını kayıt altına alan kamera görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Karaköy'de bir restoranda çıkardıkları kavgada güvenlik görevlilerine direnen, daha sonra da olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar'ın davasında yeni gelişme!
Mahkeme, sanık Çalıkoğlu'nun eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında kaldığı gerekçesiyle dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olay anına yönelik Furkan Çalıkoğlu'nun saldırısını kayıt altına alan kameranın görüntülerine ulaşıldı. Güvenlik kamerasından alınan görüntülerde; Çalıkoğlu'nun bir kişiye yumruk attığı görülüyor.