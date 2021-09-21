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    • Magazin
    • 21.09.2021 07:25
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    • 21.09.2021 07:46
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    Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun saldırısını kayıt altına alan kamera görüntüleri ortaya çıktı

    7 polise saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar’ın saldırısını kayıt altına alan kameranın görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde Çalıkoğlu’nun bir kişiye yumruk attığı, görevli polisin beylik tabancasını alıp memura yönelttiği görülüyor. Olay anında Ayşegül Çınar ise restoran çalışanını darp ediyor.

    Bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

    İstanbul Karaköy'de bir restoranda çıkardıkları kavgada güvenlik görevlilerine direnen, daha sonra da olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar'ın davasında yeni gelişme!

    Mahkeme, sanık Çalıkoğlu'nun eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında kaldığı gerekçesiyle dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.


    GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
    Olay anına yönelik Furkan Çalıkoğlu'nun saldırısını kayıt altına alan kameranın görüntülerine ulaşıldı. Güvenlik kamerasından alınan görüntülerde; Çalıkoğlu'nun bir kişiye yumruk attığı görülüyor.

        RESTORAN ÇALIŞANINI DARP ETMEYE BAŞLIYOR
        Ardından Ayşegül Çınar da oturduğu yerden kalkarak restoran çalışanı Volkan Çınar'ı darp etmeye başlıyor.



        BEYLİK TABANCASINI ALIP BAŞINA DOĞRU YÖNELTİYOR
        Sonra Çalıkoğlu olay yerine gelen görevli polis memurunun beylik tabancasını alıp başına doğru yöneltiyor.



        ETRAFA RASTGELE SALDIRIYOR
        Sabah'ta yer alan habere göre, görüntülerin devamında Çalıkoğlu mutfaktan eline geçirdiği bıçakla da etrafa rastgele saldırıyor.


        İDDİANAMEDEN
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, 4 polis, 2 bekçi ile restoran sahibi ve çalışanlarından oluşan 14 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, bazı müştekilerin yaralanmasıyla sonuçlanan, haziran ayında Karaköy Bankalar Caddesi'ndeki bir otelin restoranında meydana gelen kavga anlatılıyor.

        İddianamede, oyuncu Ayşegül Çınar'ın, "görevli memura hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar, erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun ise "görevli memura hakaret", "silahla tehdit", "görevi yaptırmamak için direnme", "mala zarar verme" ve "silahla yaralama" suçlarından 3 yıl 11 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun saldırısını kayıt altına alan kamera görüntüleri ortaya çıktı
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