Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun saldırısını kayıt altına alan kamera görüntüleri ortaya çıktı





ETRAFA RASTGELE SALDIRIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, görüntülerin devamında Çalıkoğlu mutfaktan eline geçirdiği bıçakla da etrafa rastgele saldırıyor.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, 4 polis, 2 bekçi ile restoran sahibi ve çalışanlarından oluşan 14 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, bazı müştekilerin yaralanmasıyla sonuçlanan, haziran ayında Karaköy Bankalar Caddesi'ndeki bir otelin restoranında meydana gelen kavga anlatılıyor.

İddianamede, oyuncu Ayşegül Çınar'ın, "görevli memura hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar, erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun ise "görevli memura hakaret", "silahla tehdit", "görevi yaptırmamak için direnme", "mala zarar verme" ve "silahla yaralama" suçlarından 3 yıl 11 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.