EDHO'dan üst üste 2 dev transfer hamlesi! En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı'nın efsane ismi geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon için hazırlıklara başladı. Yeni sezonda bomba gelişmelerin ardı sıra yaşanacağı diziye iki bomba isim geliyor. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol alan usta oyuncu Uğur Yücel kadroya katılırken olay olacak bir transfer daha aktarıldı. Akasya Durağı ve En Son Babalar Duyar dizileriyle efsaneleşen Levent Ülgen yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalığı kasıp kavuracak. Levent Ülgen'in bu sezon dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli olmadı.

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

7. sezonda bomba olaylarla ekranlarda olmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimleri bu ayın sonunda başlıyor.