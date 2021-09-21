Survivor'da Evrim Keklik'in 'hem kel hem fodul' dediği Sercan Yıldırım operasyon çekti! Kel Sercan şimdi oldu yele saç Sercan

Survivor'da Evrim Keklik'in 'hem kel hem fodul' dediği Sercan Yıldırım operasyon çekti! Şimdi yele gibi savuruyor son hali fena... Survivor 2020'deki performansı kariyerinden daha çok konuşulan Sercan Yıldırım, şimdilerde magazin gündeminde kendisine sık sık yer buluyor. Survivor'dayken Nisa Bölükbaşı'yl adı aşk dedikodularına karışan Sercan Yıldırım aşkı sonrasında buldu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Nihan Yönel ile evlilik yolunda ilk adımı atan Sercan Yıldırım'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor.
Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biriydi Sercan Yıldırım. Özellikle Nisa Bölükbaşı ile olan yakınlaşmasıyla adından sıkça söz ettirmişti. Tabi bir de girdiği polemiklerle.
O polemiklerden birini de Evrim Keklik'le yaşamıştı. Bir yarışma esnasından yarışmacı arkadaşı Elif Gören'i yüreklendirmek için Evrim Keklik hakkında 'hantal' ifadesini kullanan Sercan Yıldırım'a Evrim Keklik'ten yanıt gecikmemişti.