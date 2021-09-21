Survivor'da Evrim Keklik'in 'hem kel hem fodul' dediği Sercan Yıldırım operasyon çekti! Kel Sercan şimdi oldu yele saç Sercan

Evrim Keklik, Sercan Yıldırım'ın kendisi hakkında kullandığı 'o hantal Elif hantal kazanamaz' ifadeleri üzerine yarışmayı kazanınca 'bakarsın hantallar kazanır bir bakarsın hem kel hem fodullar da kazanır' ifadesini kullanmıştı. Ancak şimdilerde Sercan Yıldırım'ın o hallerinden eser yok.