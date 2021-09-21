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    • Magazin
    • 21.09.2021 16:59
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    • 21.09.2021 16:59
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    Survivor'da Evrim Keklik'in 'hem kel hem fodul' dediği Sercan Yıldırım operasyon çekti! Kel Sercan şimdi oldu yele saç Sercan

    Survivor 2020'nin favori isimlerinden biriydi ama şampiyonluğu alamadı Sercan Yıldırım. Hayatlarımıza Bursaspor'un şampiyonluğundaki en önemli isimlerden biri olarak Sercan Yıldırım sonrasında soluğu Galatasaray'da almış ancak kariyeri beklenen gibi olmamıştı. Aktif futbol hayatına ara verip Survivor 2020'ye katılan Sercan Yıldırım için hayli olaylı geçmişti Survivor. Nisa Bölükbaşı'yla yaşadığı yakınlaşma, girdiği polemikler ve sergilediği üst düzey performansla Survivor tarihine damgasını vuran Sercan Yıldırım'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Saç ektiren Sercan Yıldırım'ı siz bir de şimdi görün...

    Survivor’da Evrim Keklik’in ’hem kel hem fodul’ dediği Sercan Yıldırım operasyon çekti!

    Survivor'da Evrim Keklik'in 'hem kel hem fodul' dediği Sercan Yıldırım operasyon çekti! Şimdi yele gibi savuruyor son hali fena... Survivor 2020'deki performansı kariyerinden daha çok konuşulan Sercan Yıldırım, şimdilerde magazin gündeminde kendisine sık sık yer buluyor. Survivor'dayken Nisa Bölükbaşı'yl adı aşk dedikodularına karışan Sercan Yıldırım aşkı sonrasında buldu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Nihan Yönel ile evlilik yolunda ilk adımı atan Sercan Yıldırım'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor.

    Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biriydi Sercan Yıldırım. Özellikle Nisa Bölükbaşı ile olan yakınlaşmasıyla adından sıkça söz ettirmişti. Tabi bir de girdiği polemiklerle.

    O polemiklerden birini de Evrim Keklik'le yaşamıştı. Bir yarışma esnasından yarışmacı arkadaşı Elif Gören'i yüreklendirmek için Evrim Keklik hakkında 'hantal' ifadesini kullanan Sercan Yıldırım'a Evrim Keklik'ten yanıt gecikmemişti.

        Evrim Keklik, Sercan Yıldırım'ın kendisi hakkında kullandığı 'o hantal Elif hantal kazanamaz' ifadeleri üzerine yarışmayı kazanınca 'bakarsın hantallar kazanır bir bakarsın hem kel hem fodullar da kazanır' ifadesini kullanmıştı. Ancak şimdilerde Sercan Yıldırım'ın o hallerinden eser yok.

        Yarışma sonrasında 2 defa saç ektiren Sercan Yıldırım sonunda istediği saçlara kavuştu. Hem de ne kavuşmak.

        SON HALİ ŞOKE ETTİ

        Survivor yarışmasıyla bir süre gündem olan Sercan Yıldırım evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden isteyen Yıldırım o anları paylaştı.

            Sercan Yıldırım'ın görüntülerdeki son hali gözlerden kaçmadı.

            Daha önce saç ektiren Yıldırım'ın saç protezi yaptırdığı iddia edildi. 2. Sayfa'nın haberine göre ünlü isim Oğuzhan Koç'a da benzetildi.

            Survivor Sercan'ın son dönemde Survivor All Star'a katılacağı iddiaları da gündemde.
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            Haberler Magazin Survivor'da Evrim Keklik'in 'hem kel hem fodul' dediği Sercan Yıldırım operasyon çekti! Kel Sercan şimdi oldu yele saç Sercan
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