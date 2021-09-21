Aman Reis Duymasın filmi nerede çekildi, konusu nedir? EDHO ekibinin yer aldığı Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kim?

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filmi, bugün ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinin sakin bir kasabada yaz tatiline çıkmasını konu alan film hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan oyuncuların yer aldığı filmin nerede çekildiği hakkında araştırmalar başladı. Peki, Aman Reis Duymasın filmi nerede çekildi, konusu ne? EDHO ekibinin yer aldığı Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kim?