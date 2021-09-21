Aman Reis Duymasın filmi nerede çekildi, konusu nedir? EDHO ekibinin yer aldığı Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kim?

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filmi, bugün ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinin sakin bir kasabada yaz tatiline çıkmasını konu alan film hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan oyuncuların yer aldığı filmin nerede çekildiği hakkında araştırmalar başladı. Peki, Aman Reis Duymasın filmi nerede çekildi, konusu ne? EDHO ekibinin yer aldığı Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kim?
AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunun yer aldığı komedi filmi Aman Reis Duymasın'ın çekimleri İstanbul ve Erdek'te gerçekleşti.
AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU
Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşıyorlar. Bu tatilde işler bir süre sonra çığırından çıkıyor ve ekip Hızır Reis'in yaşananları duymaması için büyük bir çabaya girişiyor.