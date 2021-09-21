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    • Magazin
    • 21.09.2021 18:00
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    • 21.09.2021 18:00
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    Aman Reis Duymasın filmi nerede çekildi, konusu nedir? EDHO ekibinin yer aldığı Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kim?

    Aman Reis Duymasın filmi konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar akşam kuşağı izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Aman Reis Duymasın filmi televizyonda ilk kez bugün ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanınan karakterlerin yer aldığı filmde, yer altı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelen olayları konu ediniyor. Peki, Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kimdir? Aman Reis Duymasın filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Aman Reis Duymasın filmi nerede çekildi, konusu ne?

    Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filmi, bugün ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinin sakin bir kasabada yaz tatiline çıkmasını konu alan film hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan oyuncuların yer aldığı filmin nerede çekildiği hakkında araştırmalar başladı. Peki, Aman Reis Duymasın filmi nerede çekildi, konusu ne? EDHO ekibinin yer aldığı Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kim?

    AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunun yer aldığı komedi filmi Aman Reis Duymasın'ın çekimleri İstanbul ve Erdek'te gerçekleşti.

    AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU

    Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşıyorlar. Bu tatilde işler bir süre sonra çığırından çıkıyor ve ekip Hızır Reis'in yaşananları duymaması için büyük bir çabaya girişiyor.

        AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ OYUNCULARI

        Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli
        Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı
        Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli
        Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere
        Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere
        Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı
        Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli


        Sevil Akı Saner: Emine İspirli
        Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu
        Ömer Kurt: Zafer
        Bekir Çiçekdemir: Hüsnü
        Sabahattin Yakut: Korhan
        Berna Üçkaleler: Sibel
        Ezgi Esma Kürklü:Gamze
        Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli
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