En kritik anında Masumlar Apartmanı'ndan çekti gitti arkasını toplamak ona düştü! İnci diziden neden ayrıldı Merve Dizdar anlattı... TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'ndan şoke eden bir veda yaşanmış, İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah dizide ayrılmıştı. Yerine ise Rüya karakteriyle Melisa Şenolsun geldi ama hala Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılış nedeni merak ediliyor. Bu konuya dair en net açıklama ise Merve Dizdar'dan geldi. İşte detaylar...