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    • Magazin
    • 21.09.2021 15:25
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    • 21.09.2021 15:25
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    En kritik anında Masumlar Apartmanı'ndan çekti gitti arkasını toplamak ona düştü! İnci diziden neden ayrıldı Merve Dizdar anlattı

    Geçen sezon TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan, oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Birkan Sokullu gibi isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı geçtiğimiz yılın en çok konuşulan işlerinden biri olurken, sezon sonunda İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Yeri ise Melisa Şenolsun'la dolduruldu. Han'ın büyük aşkı İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılığının ardından net açıklama rol arkadaş Merve Dizdar'dan geldi ve sonunda 'İnci Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı?' sorusu yanıt buldu. İşte detaylar...

    İnci diziden neden ayrıldı Merve Dizdar anlattı

    En kritik anında Masumlar Apartmanı'ndan çekti gitti arkasını toplamak ona düştü! İnci diziden neden ayrıldı Merve Dizdar anlattı... TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'ndan şoke eden bir veda yaşanmış, İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah dizide ayrılmıştı. Yerine ise Rüya karakteriyle Melisa Şenolsun geldi ama hala Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılış nedeni merak ediliyor. Bu konuya dair en net açıklama ise Merve Dizdar'dan geldi. İşte detaylar...

    TRT ekranlarında geçtiğimiz sezon başlayan Masumlar Apartmanı dizisi pandemi döneminin ilk başlarında büyük ilgi çekmiş ve herkes tarafından oldukça beğenilmişti.

    Daha önce televizyon ekranlarında eşi benzeri görülmemiş senaryosu ile izleyicileri ekrana kitleyen Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si yaşadığı sorunlar sebebiyle diziden çıkma kararı almıştı.

        Yeni sezonda olmayan İnci'nin ise neden çıktığını Merve Dizdar itiraf etti. İşte detaylar haberde yer alıyor.

        Dizide bambaşka karakterlere hayat verilen Masumlar Apartmanı dizisinde yorucu geçen set günlerinin ardından Farah Zeynep Abdullah'ın mutlu olmadığı ve bu süreçte ise sürekli olarak uzak kalmayı tercih ettiği konuşuluyordu.

        Ayrılığını dizi ekibi ile paylaşmasının hemen ardından ortalık yangın yerine dönerken ayrılığın perde arkasını Merve Dizdar itiraf etti.

            Merve Dizdar ise İnci karakterinin ayrılığını şu şekilde ifade etti: "Karakterler ağır sorunlar yaşayınca onları canlandırmanın da zor ve yorucu olduğunu belirtti. Yönetmenin oyuncuların konsantre olmasını sağlamak için bazı taktikler uyguladığını belirtti."

            Dizinin genel olarak çok yorucu geçtiğini ifade eden Merve Dizdar, İnci karakterinin ayrılığını bu sebepler dolayısıyla gerçekleştiğini açıkladı.
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