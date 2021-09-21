İBB Şehir Tiyatrosu oyuncusu Uğur Arda Aydın "cinsel taciz" suçundan hapis cezasına çarptırıldı! Görüntü alan muhabire saldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy ile Nazife Aksoy'u taciz ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Uğur Arda Aydın, müştekiler Mana Alkol ile Nazife Aksoy ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, oyuncu Bekir Aksoy da gelerek, müşteki eşi Nazife Aksoy'u yalnız bırakmadı.
"BİZİM DE AİLEMİZ VAR''
Duruşmada beyanda bulunan müşteki Nazife Aksoy, hamileyken pek çok kez ifade verdiğini söyleyerek ''Hiçbir kadın bu sıkıntıları göze alarak, böyle ağır bir şey için buraya gelmek istemez. Bizim de ailemiz var, bu hiç kolay değil. Ne yaşadığımı ben biliyorum. Bana bunu yaşatan da ne yaşattığını çok iyi biliyor. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİYE KADAR KİMSEYE İSTEĞİ DIŞINDA DOKUNMUŞLUĞUM YOKTUR''
Savunmasında böyle bir olay nedeniyle savunma yapmaktan utandığını belirten sanık Uğur Ayda Aydın ise ''Müşteki Nazife'nin bana böyle bir suçlama yöneltmesinin asıl sebebi, oyuna gelmediği için tutulan raporu etkisiz hale getirip tiyatroya geri dönmek amacıyla işe iade davası açmak istemesidir. Kendisi tiyatrodan atılmasına benim neden olduğumu düşünüyor. Şimdiye kadar kimseye isteği dışında dokunmuşluğum yoktur. Bana böyle bir suçlama yöneltilmesinden hicap duyuyorum ve beraatımı talep ediyorum'' diye konuştu.
2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Müşteki Mana Alkoy' karşı 'cinsel saldırı' suçundan süre geçmesinin sonrasında şikayet yapıldığını belirten mahkeme, davanın düşürülmesine karar verdi. Mahkeme, sanık Aydın'ı müşteki Nazife Aksoy'a karşı 'cinsel saldırı' suçundan lehine indirim uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.