İBB Şehir Tiyatrosu oyuncusu Uğur Arda Aydın "cinsel taciz" suçundan hapis cezasına çarptırıldı! Görüntü alan muhabire saldırdı

Şikayetçi olmadıkları takdirde, sanığın tacizlerine devam edeceğini düşündüklerini söyleyen Alkoy, "Biz iki kadın bir araya gelerek, birçok kadının sesi olabilir, kadına yönelik taciz eylemini normalleştirmeye çalışan eril zihniyete direnç gösterebilirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu gibi, İstanbul'un en büyük ve saygın kurumlarından birinde, oyuncu olarak görev yapmaya devam eden, 'istediğimi, istediğime yaparım, kimse bana bir şey yapamaz' zihniyetiyle, kendisini bizlerden üstün gören sanık Uğur Arda Aydın'ın yaptıklarının cezasız kalmayacağını artık öğrenmiş bulunuyoruz. Bu dava gerek sahne üstünde, gerek farklı işyerlerinde, gerek sokakta kadınlara istediği gibi davranabileceğini düşünen tüm erkeklere uyarı niteliğindedir. Bu dava, sahne sanatlarında çalışıp, bizim gibi tacize uğrayıp, baskıyla sineye çekmeye çalışan bütün meslektaşlarımıza umut olan davadır" şeklinde konuştu.

Müşteki Nazife Aksoy ise açıklamasında, "İki senedir, kendimi en iyi hissettiğim, mesleğim olan oyunculuktan uzaktayım. Çünkü yaşadığım süreç beni değil, ayrı ayrı zamanlarda mesleğine yeni başlamış, oyunculuk hayali kuran iki genç kadını taciz eden bir şahsın, çalıştığı kurum tarafından nasıl sahip çıkıldığı ve arkasında nasıl durulduğunu izleyerek geçiyor. Ben bize yapılanlardan dolayı her gün kabus görürken, en sonunda tek kişilik bir oyun ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından ödüllendirilen, aslında çok kişilik bir tiyatro ayıbı izliyorum. Bu ve bunun gibi bir kadının gururunu ve onurunu kıracak eylemi, tam tersi bir onur savaşına dönüştüren başta Mana Alkoy olmak üzere bütün bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.