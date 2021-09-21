Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.09.2021 11:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2021 11:23
    ABONE OL

    Hey gidi Azize sen neymişsin Instagram'da bambaşka! Masterchef Azize Polat nereli kaç yaşında aranırken öyle pozlar verdi ki...

    Masterchef 2021'in son haftalarda parlayan yıldızı Azize Polat... Diğer yarışmacıların aksine mutfak tecrübesi bulunmayan 35 yaşındaki yarışmacı gösterdiği çaba ve gelişimle, jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun takdirini çoktan kazandı bile. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Azize Polat kimi zamanlarda da sivri açıklamalarıyla dikkat çekerken izleyiciler Masterchef Azize kimdir, kaç yaşında, evli mi gibi soruların yanıtlarını arıyor. Azize Polat hakkında araştırma yapanlar Instagram hallerini görünce şaştı kaldı. Azize Polat sosyal medyada adeta bambaşka biri gibi. İşte Masterchef Azize eşi, çocuğu ve hakkında merak edilen tüm detaylar...

    Hey gidi Azize sen neymişsin Instagram’da bambaşka!

    Hey gidi Azize sen neymişsin Instagram'da bambaşka! Masterchef Azize Polat nereli kaç yaşında aranırken öyle pozlar verdi ki... TV8 erkanlarında yayınlanan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği popüler program MasterChef yarışmacılarından Azize Polat, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 35 yaşındaki yarışmacı mutfak tecrübesi olmamasına rağmen, el lezzetiyle rakiplerini zorluyor. Şampiyonluk için ter döken Azize Polat, sosyal medyada bambaşka biri gibi.

    MasterChef Azize merak edilen isimlerden biri oldu. Yedeklerden kadroya dahil olan ve ilk girdiği hafta arkadaşları tarafından eleme potasına sokulan Azize Polat aslen Adanalı.

    INSTAGRAM'DA ADETA BAMBAŞKA BİRİ

    Adanalı Polat ev hanımı ve üç çocuk annesi.

        Azize Polat 35 yaşında ve ev hanımı. MasterChef Azize, yarışmaya daha önce de başvurmuş. Üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor.

        Yarışmaya gelmek için 30 kilo verdiğini belirten Polat, mavi takım kaptanlığı da aldı ve yıldızını parlattı.

        Üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor.

            Herhangi bir aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat, evlendiği zaman hiçbir şey bilmediğini, kendisine kimsenin bir şey göstermediğini, bu yüzden mutfağa dair ilgisi başladığını belirtti.

            Azize Polat Instagram'da "azizeepolatt" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

            Yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.
                Sudan’da darbe girişimi!
                Haberler Magazin Hey gidi Azize sen neymişsin Instagram'da bambaşka! Masterchef Azize Polat nereli kaç yaşında aranırken öyle pozlar verdi ki...
                    SON DAKİKA