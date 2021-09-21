Hey gidi Azize sen neymişsin Instagram'da bambaşka! Masterchef Azize Polat nereli kaç yaşında aranırken öyle pozlar verdi ki... TV8 erkanlarında yayınlanan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği popüler program MasterChef yarışmacılarından Azize Polat, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 35 yaşındaki yarışmacı mutfak tecrübesi olmamasına rağmen, el lezzetiyle rakiplerini zorluyor. Şampiyonluk için ter döken Azize Polat, sosyal medyada bambaşka biri gibi.