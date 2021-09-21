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    • Magazin
    • 21.09.2021 13:23
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    • 21.09.2021 13:23
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    'Ciddiye almıyor' diye Tunahan Ak'ı yerden yere vurdular ama haklıymış! Masterchef Tunahan adeta para basıyor elenmek dokunmaz

    Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te sürpriz bir veda yaşandı. Yarışmanın başından bu yana adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Tunahan Ak yarışmaya veda etti. Yarışma boyunca olan umursamazlığı ve kendine güvensizliğiyle jürinin eleştiri oklarının da hedefi olan Tunahan Ak'ın ardından iddiaların ardı arkası kesilmedi. Yarışmaya katıldığı ilk günden bu yana fenomen haline dönüşen Tunahan Ak'ın kazandığı para dudak uçuklatan cinsten...

    Masterchef Tunahan adeta para basıyor

    'Ciddiye almıyor' diye Tunahan Ak'ı yerden yere vurdular ama haklıymış! Masterchef Tunahan adeta para basıyor elenmek dokunmaz... TV8 Ekranlarının en sevilen yarışmacılarından biri olan Tunahan Ak görenleri gözyaşlarına boğdu. Yarışmanın başından bu yana kendisini esprileri, sempatik tavırları ve sıcak kanlılığıyla tanıdığımız Tunahan Ak hiç beklenmedik bir anda stüdyoya veda etti. Tunahan Ak'ın beklenmedik vedası sonrasında pek çok iddia ortaya atıldı ancak içlerinden biri ağızları açık bırakan cinsten.

    Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında yeni yarışmacıların ne kadar kazandığı ortaya çıktı.

    Eleme turlarından bu yana sempatisi ile yarışmanın en çok sevilen ismi haline gelen ve sosyal medyada takipçi sayısını bir gecede 50 kat artıran Tunahan Ak'ın MasterChef Türkiye 2021'ye vedasının ardından ortaya çıkan o miktarlar, herkesi şaşkına çevirdi. Tunahan Ak'ın yarışmadan aldığı parayı duyan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları ise, resmen; "Tunahan para basıyormuş" dedi! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları ne kadar kazanıyor? MasterChef Türkiye 2021 Tunahan Ak ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…

        TV8 ekranlarından yayın hayatına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye yarışması, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışının Türkiye versiyonunu seyirci karşısına çıkaracak şekilde uyarlandı.

        Profesyonel bir şekilde yemek yapmayı konu edinen ve yarışmacılarını bir hayli zorlayan yarışma programlarından biri ola n MasterChef Türkiye, bu sezon 2021 ismiyle ekranlara gelmeye başladı. TV8 ekranlarındaki dördüncü sezonunu yayınlamaya başlayan MasterChef Türkiye yarışmasının 2021 sezonunda yer alan yarışmacıların ise, yapımdan para aldığı iddia edildi.

        Birbirinden iddialı yarışmacıları ile TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, pek çok ismi popüler hale getirmeyi şimdiden başardı.

            O isimlerden biri olan Tunahan Ak, eleme turlarından bu yana MasterChef Türkiye 2021 seyircisinin gönlünde sempatisi ile taht kurdu. Sosyal medyada en çok takip edilen MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı olan Tunahan Ak, bir süredir performans düşüklüğü yaşıyordu.

            19 Eylül 2021 Pazar günü yayınlanan eleme gecesinde MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına veda eden Tunahan Ak, ardında pek çok iddia bıraktı. O iddialardan biri ise, Tunahan Ak'ın MasterChef Türkiye 2021 yarışmasından para aldığı yönünde oldu.

            Her sezonunda yarışmacılarına para verdiği yönündeki iddialar ile karşılaşan MasterChef Türkiye, bu sezonunda da aynı iddia ile karşılaştı. Yarışmacılarının gündelik işlerinden vazgeçerek katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasının ortaya çıkan gelir kaybını dengelemek için yarışmacılarına ödemeye yaptığı söylentisi bir kez daha ortalığı karıştırdı.

                10 bin ile 30 bin TL arasında para kazandığı iddia edilen MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından en çok parayı alan isimlerden birisinin ise Tunahan Ak olduğu iddia edildi. Ancak konuyla ilgili iddialar yapım ekibi tarafından henüz teyit ya da red yanıtı.
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                Haberler Magazin 'Ciddiye almıyor' diye Tunahan Ak'ı yerden yere vurdular ama haklıymış! Masterchef Tunahan adeta para basıyor elenmek dokunmaz
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