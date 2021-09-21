'Ciddiye almıyor' diye Tunahan Ak'ı yerden yere vurdular ama haklıymış! Masterchef Tunahan adeta para basıyor elenmek dokunmaz... TV8 Ekranlarının en sevilen yarışmacılarından biri olan Tunahan Ak görenleri gözyaşlarına boğdu. Yarışmanın başından bu yana kendisini esprileri, sempatik tavırları ve sıcak kanlılığıyla tanıdığımız Tunahan Ak hiç beklenmedik bir anda stüdyoya veda etti. Tunahan Ak'ın beklenmedik vedası sonrasında pek çok iddia ortaya atıldı ancak içlerinden biri ağızları açık bırakan cinsten.
Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında yeni yarışmacıların ne kadar kazandığı ortaya çıktı.
Eleme turlarından bu yana sempatisi ile yarışmanın en çok sevilen ismi haline gelen ve sosyal medyada takipçi sayısını bir gecede 50 kat artıran Tunahan Ak'ın MasterChef Türkiye 2021'ye vedasının ardından ortaya çıkan o miktarlar, herkesi şaşkına çevirdi. Tunahan Ak'ın yarışmadan aldığı parayı duyan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları ise, resmen; "Tunahan para basıyormuş" dedi! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları ne kadar kazanıyor? MasterChef Türkiye 2021 Tunahan Ak ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…