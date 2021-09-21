'Ciddiye almıyor' diye Tunahan Ak'ı yerden yere vurdular ama haklıymış! Masterchef Tunahan adeta para basıyor elenmek dokunmaz... TV8 Ekranlarının en sevilen yarışmacılarından biri olan Tunahan Ak görenleri gözyaşlarına boğdu. Yarışmanın başından bu yana kendisini esprileri, sempatik tavırları ve sıcak kanlılığıyla tanıdığımız Tunahan Ak hiç beklenmedik bir anda stüdyoya veda etti. Tunahan Ak'ın beklenmedik vedası sonrasında pek çok iddia ortaya atıldı ancak içlerinden biri ağızları açık bırakan cinsten.