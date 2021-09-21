Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm fragmanı: Yeni hasmı çetin ceviz çıktı! Yaş tahtaya basacak

ATV ekranlarına yeni sezona bomba gibi giriş yapmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da herkesi derinden sarsacak gelişmeler yaşanacak. 200. bölümüyle ekranlarda olacak olan projeye bu sezon Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in dahil olacağı iddiası kulislerde kulaktan kulağa dolaşmaya başladı. Diziye yeni pek çok isim dahil olacak ve veda eden isimler herkesi şaşırtacak. Levent Ülgen'in yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalığı kasıp kavuracak. Levent Ülgen'in bu sezon dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli olmadı. Seyircilerin heyecanla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı.

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

7. sezonda bomba olaylarla ekranlarda olmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimleri bu ayın sonunda başlıyor.