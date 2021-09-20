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    • Magazin
    • 20.09.2021 09:55
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    • 20.09.2021 09:55
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    Teşkilat'tan müjde var! EDHO'nun Haşmet dayısı ile Kurtlar Vadisi'nin Memati'si rüzgarı tersine döndürecek

    İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Teşkilat dizisinin ikinci sezonu bu hafta başlıyor. Dizinin 2. sezon 3. tanıtımı geçen hafta TRT1 ekranlarında yayınlandı. Turgut Tunçalp, Hakan Boyav ve Gürkan Uygun bu sezon dizinin yeni transferleri olarak ekranlarda olacak. Bilindiği üzere Uyanış Büyük Selçuklu'da Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun Haziran ayında projeye veda etmişti. Hakan Boyav ve Gürkan Uygun'u kadrosuna katarak güçlendiren Teşkilat, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet Façalı'sı Turgut Tunçalp'i de kadrosuna kattı. Yayınlanan tanıtımda Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp sahneleri heyecan yarattı.

    takvim.com.tr
    Teşkilat’tan müjde var! EDHO’nun Haşmet dayısı ile Kurtlar Vadisi’nin Memati’si rüzgarı tersine döndürecek

    Teşkilat'tan müjde var! EDHO Haşmet dayısı ile Kurtlar Vadisi'nin Memati'si rüzgarı tersine döndürecek. 1. sezonuyla fırtınalar estiren olan Teşkilat'ın seyircisini coşkulandıran yeni sezonu geliyor. Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı ve bu hafta izleyicisiyle buluşan Teşkilat 2. sezon 3. tanıtımı kısa sürede çok konuşulanlar arasında yer aldı. Turgut Tunçalp, Hakan Boyav ile Gürkan Uygun sahnelerinde heyecan doruklara çıktı. İlk kez Kurtlar Vadisi Pusu'da kamera karşına çıkan Gürkan Uygun ve Hakan Boyav bu kez TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta beraber boy gösterecek. Turgut Tunçalp ise yeni başkan olarak diziye heyecan katacak.

    BU HAFTA BAŞLIYOR

    1. sezonuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Teşkilat dizisinin ikinci sezonu bu hafta başlıyor. Pazar akşamı dizi ekranlarda olacak.

    Dizinin 2. sezon 3. tanıtımı geçen hafta TRT1 ekranlarında yayınlandı. Turgut Tunçalp, Hakan Boyav ve Gürkan Uygun bu sezon dizinin yeni transferleri olarak ekranlarda olacak.

    Bilindiği üzere Uyanış Büyük Selçuklu'da Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun Haziran ayında projeye veda etmişti.

        Hakan Boyav ve Gürkan Uygun'u kadrosuna katarak güçlendiren Teşkilat, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet Façalı'sı Turgut Tunçalp'i de kadrosuna kattı. Yayınlanan tanıtımda Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp sahneleri heyecan yarattı.

        HAKAN BOYAV VE GÜRKAN UYGUN KADROYA KATILDI

        Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizileriyle dikkat çeken Hakan Boyav ve Gürkan Uygun yine aynı dizide boy gösterecek.

        Uyanış Büyük Selçuklu'da Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun Haziran ayında projeye veda etmişti. Payitaht Abdülhamid dizisinin Mahmud Paşa'sı Hakan Boyav'ı kadrosuna katan Teşkilat Gürkan Uygun'u da kadrosuna kattı.

            Bu akşam yayınlanan Teşkilat 2. sezon tanıtımında aksiyon dolu sahneler dikkat çekerken fragmanda "Pazar günü başlayacak" ibaresi yer aldı. Seyirciler yeni sezonda yaşanacak olaylara kilitlendi.

            SEZON FİNALİ ÖZET

            Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır. Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar'ın hayatı tehlikededir.

            Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer.
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            Haberler Magazin Teşkilat'tan müjde var! EDHO'nun Haşmet dayısı ile Kurtlar Vadisi'nin Memati'si rüzgarı tersine döndürecek
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