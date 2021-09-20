Teşkilat’tan müjde var! EDHO’nun Haşmet dayısı ile Kurtlar Vadisi’nin Memati’si rüzgarı tersine döndürecek

Teşkilat'tan müjde var! EDHO Haşmet dayısı ile Kurtlar Vadisi'nin Memati'si rüzgarı tersine döndürecek. 1. sezonuyla fırtınalar estiren olan Teşkilat'ın seyircisini coşkulandıran yeni sezonu geliyor. Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı ve bu hafta izleyicisiyle buluşan Teşkilat 2. sezon 3. tanıtımı kısa sürede çok konuşulanlar arasında yer aldı. Turgut Tunçalp, Hakan Boyav ile Gürkan Uygun sahnelerinde heyecan doruklara çıktı. İlk kez Kurtlar Vadisi Pusu'da kamera karşına çıkan Gürkan Uygun ve Hakan Boyav bu kez TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta beraber boy gösterecek. Turgut Tunçalp ise yeni başkan olarak diziye heyecan katacak.

BU HAFTA BAŞLIYOR

1. sezonuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Teşkilat dizisinin ikinci sezonu bu hafta başlıyor. Pazar akşamı dizi ekranlarda olacak.