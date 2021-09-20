Deryada kayık bile yüzdüreyemesin! Barbaroslar 2. bölüm fragmanı: Kılıcını çekip üstüne taaruz edecek

Deryada kayık bile yüzdüreyemesin! Barbaroslar 2. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler heyecan yarattı. Dizide geçen hafta Antuan hiçbir ahlaki değeri olmayan, azılı bir düşmandır. Unita'nın İskenderiye sorumlusu Sylvio'nun kızı İsabel, Baba Oruç ve İlyas için endişelense de artık olan olmuştu. Baba Oruç'un karısı Despina'yı yeni heyecanlar beklerken, düşman Antuan hiç beklenmedik bir yerden saldıracak ve kardeşleri can evlerinden vuracaktı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

DENİZLERE AÇILIYOR

Midilli Fatihi Yakup Ağa'nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır.