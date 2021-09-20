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    • Magazin
    • 20.09.2021 08:59
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    • 20.09.2021 08:59
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    Deryada kayık bile yüzdüreyemesin! Barbaroslar 2. bölüm fragmanı: Kılıcını çekip üstüne taaruz edecek

    Geçen hafta ilk bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Barbaroslar dizisinin yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Baba Oruç ve İlyas korumalık görevini üstlendikleri gemide bir saldırıya uğradı. Son bölümde Midilli Fatihi Yakup Ağa’nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdi. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardı. Barbaroslar 2. bölüm fragmanı bölümün hemen sonrasında yayınlandı. Fragmanda heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı görülüyor.

    Barbaroslar 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Deryada kayık bile yüzdüreyemesin! Barbaroslar 2. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler heyecan yarattı. Dizide geçen hafta Antuan hiçbir ahlaki değeri olmayan, azılı bir düşmandır. Unita'nın İskenderiye sorumlusu Sylvio'nun kızı İsabel, Baba Oruç ve İlyas için endişelense de artık olan olmuştu. Baba Oruç'un karısı Despina'yı yeni heyecanlar beklerken, düşman Antuan hiç beklenmedik bir yerden saldıracak ve kardeşleri can evlerinden vuracaktı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

    DENİZLERE AÇILIYOR

    Midilli Fatihi Yakup Ağa'nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır.

    İshak, Hızır'ın baba ocağı Midilli'de olmasından çok memnundur ancak Hızır'ın aklında da kitapçı Süleyman Usta ile birlikte peşine düştüğü büyük ve kutsal "sır" vardır. Ancak bu kutsal sırrın tek arayanı onlar değildir. Bu uğurda her kötülüğü yapabilecek olan Pietro da boş durmamaktadır.

    Baba Oruç ve İlyas korumalık görevini üstlendikleri gemide bir saldırıya uğrarlar. Bu saldırıdan sonra Oruç ve İlyas yeni bir düşman edinirler: Antuan!

        Daha Baba Oruç ve İlyas İskenderiye'ye dönmeden, kötü haber Venedikli deniz tüccarlarının kurduğu Unita'nın hanına bomba gibi düşer.

        Antuan; hiçbir ahlaki değeri olmayan, azılı bir düşmandır. Unita'nın İskenderiye sorumlusu Sylvio'nun kızı İsabel, Baba Oruç ve İlyas için endişelense de artık olan olmuştur.

        Baba Oruç'un karısı Despina'yı yeni heyecanlar beklerken, düşman Antuan hiç beklenmedik bir yerden saldıracak ve kardeşleri can evlerinden vuracaktır.
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            Haberler Magazin Deryada kayık bile yüzdüreyemesin! Barbaroslar 2. bölüm fragmanı: Kılıcını çekip üstüne taaruz edecek
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