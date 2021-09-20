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    • Magazin
    • 20.09.2021 16:32
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    • 20.09.2021 16:32
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    Camdaki Kız gerdeği açık açık verdi Feride de röntgenleyince ortalık birbirine girdi! Kanal değiştittiren sahne sonrası RTÜK...

    Kanal D ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Camdaki Kız, 2.sezona çok hızlı bir giriş yaptı. Başrolünü Burcu Biricik'in üstlendiği Camdaki Kız yine Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakteri etrafında şekilleniyor. Sonunda aşık olduğu Sedat Koroğlu'yla evlenen Nalan'ın gerdek sahneleri ve annesi Feride'nin o anları dürbünle gözetlemesi izleyicinin ağzını açık bıraktı. Daha önce aslında torunu olan Nalan'a yaptığı zulümlerle bilinen Feride'nin bu hareketi soğuk duş etkisi yaratırken bu gerdek sahneleri Camdaki Kız ve RTÜK'ü karşı karşıya getirebilir. İşte detaylar...

    Camdaki Kız’da gerdek şoku!

    Camdaki Kız gerdeği açık açık verdi Feride de röntgenleyince ortalık birbirine girdi! Kanal değiştittiren sahne sonrası RTÜK... Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve daha önce ekranlara taşıdığı bazı sahnelerden dolayı RTÜK ile karşı karşıya gelen Camdaki Kız dizisinin son bölümünde bu kez de gerdek sahnesi ekranlara damgasını vurdu. Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Sedat ve Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin gerdek sahneleri ortalığı karıştırdı.

    Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve daha önce ekranlara taşıdığı bazı sahnelerden dolayı RTÜK ile karşı karşıya gelen Camdaki Kız dizisinin son bölümünde bu kez de gerdek sahnesi ekranlara damgasını vurdu.

    Milyonlarca izleyicisi bulunan Camdaki Kız dizisi tepkilerle karşılaştı. Dizinin yine RTÜK ile karşı karşıya geleceği iddiaları gündeme geliyor. İşte detaylar…

        Kanal D ekranlarında Nisan ayının başlarından bu yana izleyicisi ile buluşan Camdaki Kız dizisi, her bölümüyle milyonları da ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

        Sevilen dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli eserinden uyarlanarak ekranlara geliyor ve dizinin başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu isimleri yer alıyor. Her bölümü ile milyonlara hitap eden Camdaki Kız dizisinin yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturuyor. OGM Pictures imzasıyla ekranlara gelen dizinin senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan ikilisi kaleme alıyor.

        Sevilen, dizi ilk sezonunda, ekranlara taşıdığı bazı sahnelerden dolayı RTÜK ile karşı karşıya gelmişti. Dizinin ekranlara gelen son bölümünde ekranlara yansıyan gerdek sahnesinden sonra, dizinin bir kez daha RTÜK ile karşı karşıya kalabileceği iddiaları gündeme gelmeye başladı.

            FERİDE ELİNE DÜRBÜNÜ ALDI VE…

            İlk sezonunda 9 bölümle ekranlara geldikten sonra sezon finali yapan Camdaki Kız dizisi, geçtiğimiz Perşembe akşamında yeni sezon ilk bölümü olan 9. ve yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İkinci sezonuna da bomba gibi başlayan dizide, Nalan ile Sedat konakta birlikte olmak için hazırlanmaya başladı. Nalan'ın annesi Feride ise ikilinin gerdek gecesini izleyebilmek için konağın karşısından bir ev tuttu ve odayı dürbünle izlemeye başladı.

            ANNESİNE KENDİSİNİ KANITLAMAK İSTEDİ

            Nalan, annesinin kendisini izleyeceğini bildiği için ve kendisini annesine kanıtlamak için Sedat'la bulunduğu odanın perdelerini açık bıraktı.

            Annesinin psikolojik baskılarından artık patlama noktasına gelen Nalan ile Sedat'ın o anları ekranlara damgasını vururken, birçok izleyici o sahnelere tepki gösterdi. Dizi o sahnelerden dolayı yine RTÜK ile karşı karşıya gelebilir.
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