Camdaki Kız gerdeği açık açık verdi Feride de röntgenleyince ortalık birbirine girdi! Kanal değiştittiren sahne sonrası RTÜK... Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve daha önce ekranlara taşıdığı bazı sahnelerden dolayı RTÜK ile karşı karşıya gelen Camdaki Kız dizisinin son bölümünde bu kez de gerdek sahnesi ekranlara damgasını vurdu. Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Sedat ve Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin gerdek sahneleri ortalığı karıştırdı.