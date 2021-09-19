Youtuber Yunus Emre Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Özer Galata köprüsünden sonra bu kez Metrobüsle...

Galata köprüsünden seyir halindeki bir tur gemisine atlayan Youtuber Yunus Emre Özer bu kez yine riskli bir olayın içine girdi. Son zamanlarda Youtube üzerinden izlenebilmek için gençler bir çok çılgınlık yapıyor. Youtuber Yunus Emre Özer de bunlardan biri. Galata köprüsü macerasından sonra bu kez Metrobüsle bir çılgınlık yapan Özer Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti. Peki Youtuber Yunus Emre Özer kimdir, kaç yaşında, nereli?
YOUTUBER YUNUS EMRE ÖZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Adrenalin tutkunu Youtuber Yunus Emre Özer İstanbul'da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüsün üstünde yolculuk yapmıştı. Son olarak Galata Köprüsü'nden geminin üzerine atlamış o anları da kayda alıp Youtube sayfasından paylaşmıştı. Sürekli karakolluk olan 27 yaşındaki Özer adını bu kez yeni bir olayla duyurdu.
YOUTUBER YUNUS EMRE ÖZER NE YAPTI?
Yunus Emre Özer, arkadaşının yardımıyla Okmeydanı Hastane metrobüs durağına gelip önce durağın üzerine tırmanarak saklandı. Ardından metrobüsün durağa yanaşmasıyla aniden metrobüsün üzerine atladı. Güvenlik görevlilerinin görmemesi için yatarak gizlenen genç kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attı. Söğütlüçeşme istikametine doğru seyretmeye başlayan Youtuber, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü metrobüsün üstünde geçip Avrupa yakasından köprüye girdikten sonra Asya kıtasındaki ilk durakta indi.
O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu metrobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istasyonuna gelince metrobüsten durağa atladı.
Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç, güvenlik görevlisinin kendisini fark edip kovalamaya başlamasının ardından koşarak kaçmaya başladı. Genç, kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attığı o anları ise sosyal medyada paylaştı.
Tıklanma almak için Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan Yunus Emre Özer o dönem gözaltına da alınmıştı ancak bu son yaptığı akıllanmadığını gösteriyor.