Youtuber Yunus Emre Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Özer Galata köprüsünden sonra bu kez Metrobüsle...

Galata köprüsünden seyir halindeki bir tur gemisine atlayan Youtuber Yunus Emre Özer bu kez yine riskli bir olayın içine girdi. Son zamanlarda Youtube üzerinden izlenebilmek için gençler bir çok çılgınlık yapıyor. Youtuber Yunus Emre Özer de bunlardan biri. Galata köprüsü macerasından sonra bu kez Metrobüsle bir çılgınlık yapan Özer Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti. Peki Youtuber Yunus Emre Özer kimdir, kaç yaşında, nereli?

YOUTUBER YUNUS EMRE ÖZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Adrenalin tutkunu Youtuber Yunus Emre Özer İstanbul'da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüsün üstünde yolculuk yapmıştı. Son olarak Galata Köprüsü'nden geminin üzerine atlamış o anları da kayda alıp Youtube sayfasından paylaşmıştı. Sürekli karakolluk olan 27 yaşındaki Özer adını bu kez yeni bir olayla duyurdu.