EDHO ve Kuruluş Osman arasında dönüm noktası olacak transfer! Hızır Çakırbeyli'nin oğlu için hamle yapıldı. Yeni sezonunda seyircileri heyecanlandıracak gelişmeleri aktaracak olan Kuruluş Osman için geri sayım başladı. Bozdağ Film ve ATV tarafından yapılan açıklamada, dizinin kadrosuna 16 yeni ismin dahil olduğunu dahil oluyor. Bu isimlerden birisi de Can Bartu Arslan. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ilk 3 sezonunda Ömer Çakırbeyli karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda hangi karaktere vereceği henüz belli olmadı.

16 YENİ İSİM GELİYOR

ATV'de 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisi bu sezon kadrosuna 16 yeni isim dahil oldu.