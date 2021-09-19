Melodi Elbirliler kaç yaşında, nereli, eski hali nasıldı? Melodi Elbirliler kimdir? İşte estetiksiz hali…

Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Melodi Elbirliler bu alanda çalışmamaktadır. Daha çok sosyal medyada yaptığı işlerle geçimini sürdürmektedir.

ARDA TÜRKMEN KİMDİR?

Arda Türkmen 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamlayan Türkmen, üniversite eğitimini Bilgi Üniversitesi'nde çift dal yaparak İşletme ve Sahne Gösteri Sanatları bölümlerinden mezun oldu.



2003 yılında Askerliğini Denizli 11nci Piyade Tugay Komutanlığında Kısa dönem Karargah S1 yazıcısı olarak tamamladı.

1995 – 2000 yılları arasında 350'den fazla üniversite tur ve konser organizasyonu yaptı. Yine aynı yıllarda işletmecilik deneyimleri sayesinde yiyecek içecek sektörüne geçiş yapmıştır.

1998 – 2000 yılları arasında Uludağdaki A-Bar'ı işletti ve bir catering şirketi kurdu. 2003 yılının sonlarına doğru kurduğu Roka Davet isimli catering firması bu zamana kadar pek çok başarılı organizasyonun yiyecek-içecek işlerini üstlendiği gibi Türkiye'ye gelen pek çok yabancı yıldızın özel yemekleri için de tercih edilen isim olmuştur.

Metallica ve Depeche Mode gibi Türkiye'ye yolu düşen önemli müzik gruplarının catering hizmeti Arda Türkemen'in şirketi 'Roka' tarafından sağlanmıştır.

2008 yılında Asmalımescit'te 11 Leblon isimli restoran açtı. Leblon, Çağan Irmak'ın filmi "Issız Adam" filminin çekildiği restoran olarak bilinmektedir.