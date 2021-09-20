Dönüşü muhteşem olacak! Aşk-ı Memnu'dan sonra çıtayı doruklara çıkaracak yeni dizi! Bu sözlerle aktarıldı

Aşk-ı Memnu'dan sonra dikkat çekecek bir proje daha izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Namık Kemal'in efsanevi romanı dizi olacak. Büyük bir finalle 2010'da ekranlara veda eden Aşk-ı Memnu ekibi yepyeni bir projeyle dönüyor. Namık Kemal'in ilk kez 1876'da yayımlanan İntibah isimli klasik romanı ekranlara aktarılacak. İntibah, BKM'nin yapımcılığında dizi olmaya hazırlanıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Aşk-ı Memnu dizisinin yönetmeni Hilal Saral üstlenecek. Aşk-ı Memnu hayranlarını heyecanlandıran bu gelişmenin hemen ardından dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı, kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.

YENİ PROJE GELİYOR

2010 yılında duygu yüklü bir finalle ekranlara veda eden Aşk-ı Memnu dizisinin ekinden yepyeni bir proje geliyor.