Viran eden sonla ciğerleri dağlayacak! Bir Zamanlar Çukurova'da bir üzen bir de sevindiren gelişme yaşanacak. Bu hafta 106. bölümüyle ekranlarda olan Bir Zamanlar Çukurova'dan bir ismin daha ayrılacağı iddiası izleyici şaşırtacak. Yeni sezonun ilk bölümünde Hande Soral'ın veda haberi izleyicileri üzmüştü. Çukurova'da doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni sezonun ilk bölümlerinde diziye veda eden isimler arasında yer aldı. Hakan Gümüşoğlu karakteriyle dizide boy gösteren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol projede Hakan Gümüşoğlu karakteriyle fırtınalar estirmeye başladı. Yeni sezon ilk bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan isimler dikkat çekerken bir veda yaşanacağı iddiası moralleri bozacak.

MURAT ÜNALMIŞ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yeni bölüm fragmanında Demir'in yüzüğünün bulunması ve Züleyha'nın "Ölmemiş yaşıyor" sözleri dikkat çekti. Bu olay Murat Ünalmış diziye geri mi dönüyor ihtimalini düşündürdü.