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    • Magazin
    • 18.09.2021 11:31
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    • 18.09.2021 11:31
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    Viran eden sonla ciğerleri dağlayacak! Bir Zamanlar Çukurova'da bir üzen bir de sevindiren gelişme!

    4. sezonunda büyük şokların peş peşe yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'da herkesi umutlandıran bir gelişme yaşandı. Yeni bölüm fragmanında Demir'in yüzüğünün bulunması ve Züleyha'nın "Ölmemiş yaşıyor" sözleri dikkat çekti. Bu olay Murat Ünalmış diziye geri mi dönüyor ihtimalini düşündürdü. Yeni sezonun ilk bölümünde doktor Ümit'i canlandıran Hande Soral veda etti ve İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü isimler dahil olmuştu. Son olarak kulislerde sık sık gündeme getirilen bir iddia şok etkisi yaratacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Kerem Alışık'ın diziye veda edeceği iddiası izleyicileri üzdü.

    Bir Zamanlar Çukurova’da bomba gelişme!

    Viran eden sonla ciğerleri dağlayacak! Bir Zamanlar Çukurova'da bir üzen bir de sevindiren gelişme yaşanacak. Bu hafta 106. bölümüyle ekranlarda olan Bir Zamanlar Çukurova'dan bir ismin daha ayrılacağı iddiası izleyici şaşırtacak. Yeni sezonun ilk bölümünde Hande Soral'ın veda haberi izleyicileri üzmüştü. Çukurova'da doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni sezonun ilk bölümlerinde diziye veda eden isimler arasında yer aldı. Hakan Gümüşoğlu karakteriyle dizide boy gösteren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol projede Hakan Gümüşoğlu karakteriyle fırtınalar estirmeye başladı. Yeni sezon ilk bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan isimler dikkat çekerken bir veda yaşanacağı iddiası moralleri bozacak.

    MURAT ÜNALMIŞ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

    Yeni bölüm fragmanında Demir'in yüzüğünün bulunması ve Züleyha'nın "Ölmemiş yaşıyor" sözleri dikkat çekti. Bu olay Murat Ünalmış diziye geri mi dönüyor ihtimalini düşündürdü.

    ORTADAN KAYBOLMUŞTU

    Üçüncü sezonun final bölümünde Demir'i gölge gibi takip eden gizli düşmana karşı tüm Çukurova seferber olmuştu. Küçük Leyla'yı alıkoyan, değirmenleri yakıp tırları kaçıran eşkıyayı Fikret'le birlikte aramaya koyulan Demir'in konağı yangın yerine dönmüş, yaşanan kargaşada Demir ortadan kaybolmuştu.

    ŞOK EDECEK VEDA

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık 106 ya da 107. bölümde diziye veda edecek.

        GEÇEN HAFTA BAŞLADI

        Reyting rekortmeni "Bir Zamanlar Çukurova" 4. sezona 9 Eylül'de ekranlara merhaba dedi. Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezon ilk bölümü heyecanla izlendi.

        HAKAN GÜMÜŞOĞLU DÖNEMİ BAŞLADI

        İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu rolüne hayat vermeye başladı. Bir lojistik firmasının sahibi olan Hakan Gümüşoğlu diziye dikkat çeken bir giriş yaptı.

        BİR VEDA DAHA

        Bir Zamanlar Çukurova'da şok eden bir veda daha yaşandı. Dizide doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral yeni sezon ilk bölümde diziden ayrıldı.

            KEREM ALIŞIK KİMDİR?

            İsmail Kerem Alışık 5 Haziran 1960'da İstanbul'da dünyaya geldi. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı.

            İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır.

            DİZİLER

            Bir Zamanlar Çukurova - Ali Rahmet Fekeli (2018-günümüz)
            Kara Sevda - Ayhan (2017-2018)
            Kara Kutu - Başkomiser Tekin (2015)
            Böyle mi Olacaktı - Kadir Arıkan (2001)
            Baykuşların Saltanatı (2000)
            Zehirli Çiçek - Orhan (2000)
            Oyun Bitti - Demir Filibe (1997-1998)
            Fırtınalar - Ferit Demiröz (1996-1997)

            FİLMOGRAFİ

            Arif V 216 - Ömer (2018)
            Şartlı Tahliye - Raif (2015)
            72. Koğuş - Berbat (2011)
            Saddam'ın Askerleri (2008)
            Hababam Sınıfı Askerde - Sabit (2004)
            Hoşgeldin Hayat - Serhat (2004)
            Dansöz - Zorro (2000)
            Ah Nalan Ah - Kemal (1988)
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