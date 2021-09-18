Kafasını kuma gömen hasmını imha edecek! EDHO 200. bölüm fragmanı: Raconu çiğneyen herkes ölür!

6 yıldır izleyicilerin kalbine taht kuran 7. sezon için hazırlıklara tam gaz devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bomba gelişmeler peşi sıra yaşanacak. 200. bölümüyle ekranlarda olacak olan projeye bu sezon Uğur Yücel'in dahil olacağı iddiası kulislerde kulaktan kulağa dolaşıyor. Diziye yeni pek çok isim dahil olacak ve veda eden isimler herkesi şaşırtacak. Tufan Reis rolüyle gönüllere taht kuran Hüseyin Avni Danyal'ın vedası izleyicileri sarsacak. İlyas karakterinin akıbeti ise muamma. Ozan Akbaba'nın 7 sezondur başarıyla canlandırdığı İlyas karakterinin senaryo gereği ölüp ölmeyeceği izleyicilerin en merak ettiği gelişmelerden birisi olarak karşımıza çıktı.

İLYAS ÖLÜMLE YÜZ YÜZE GELİYOR

Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.