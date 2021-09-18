Gaza pusatın keskin ola! Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı: Türk'ün kurduğu nizam ebediyen kalacak!

Gaza pusatın keskin ola! Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı için heyecan doruklara tırmandı. 2 sezonuyla adından sürekli söz ettiren Kuruluş Osman'da 3. sezon heyecanı başladı. ATV'nin yayınlanan yeni sezon tanıtım filminde Kuruluş Osman oyuncularının boy göstermesi izleyicide büyük heyecan yarattı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in hayatını ve devletin kuruluş sürecini aktaran, dünyada onlarca ülkede milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen Kuruluş Osman'ın 3. sezonunda diziye pek çok isim yeni isim katılacak. Seyircilerin en büyük isteklerinden birisi de Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un kadroya katılması isteniyor. Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı ise henüz izleyicisiyle buluşmadı.
16 YENİ İSİM
Kuruluş Osman'ın 3. sezon kadrosuna Melis Gürhan, Gizem Kala, Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Recep Çavdar, Yiğit Esen, Ali Karaağaç, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez gibi ünlü isimler katıldı.
ÜÇÜNCÜ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI
Türkiye ile birlikte yayınlandığı tüm ülkelerde reytingleri altüst edip yüz milyonlarca seyirciye ulaşan 'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon çekimleri başladı.
YAPIMCISI MÜJDEYİ DUYURDU
Dizinin yapımcı-senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerinin başladığını sosyal medya adreslerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.