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    • Magazin
    • 18.09.2021 15:09
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    • 18.09.2021 15:09
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    Serenay Sarıkaya'dan sürpriz proje! Böyle açıklandı ve her şey netleşti taş üstünde taş kalmayacak

    3 yıl sonra Serenay Sarıkaya'dan sürpriz proje geliyor. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi duyuruldu. 2017-2018 yıllarında Netflix'te yayınlanan Fi isimli dizideki performansıyla dikkatleri yine üzerine çeken Serenay Sarıkaya'nın yeni projesi belli oldu. Bir süredir kendisine gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu kararını verdi ve Netflix'te yayınlanacak olan Şahraman dizisinin yapım şirketi TİMS&B ile el sıkıştı. Adana başta olmak üzere Mersin ve Datça'da çekilecek olan dizide Sarıkaya'ya ünlü oyuncu Burak Deniz eşlik edecek. Projeye dair detaylar belli olurken henüz dizinin ilk bölüm yayın tarihi açıklanmadı.

    Serenay Sarıkaya’dan sürpriz proje!

    Serenay Sarıkaya'dan sürpriz proje! Böyle açıklandı ve her şey netleşti taş üstünde taş kalmayacak. 2017'de başlayan Fi dizisinde Duru Durulay karakterine hayat veren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bir süredir hiçbir yapımda yer almamıştı. Gelen teklifleri değerlendiren ve içine sinen bir proje arayan Serenay Sarıkaya sonunda kararını verdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu dijital platform Netflix'te yayınlanacak olan Şahmaran isimli dizide rol alacak. Projeye dair detaylar tek tek belli oluyor. Senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı, yapımcılığını TİMS&B'nin üstlendiği Şahraman dizisi Adana'da çekilecek. Serenay Sarıkaya'nın partneri de belli oldu. Ünlü oyuncuya dizide Burak Deniz eşlik edecek.

    İŞTE YENİ PROJESİ

    Fi dizisinde Duru Durulay karakterine hayat veren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi netleşti. Gelen teklifleri değerlendiren ve içine sinen bir proje arayan Serenay Sarıkaya sonunda kararını verdi.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu dijital platform Netflix'te yayınlanacak olan Şahmaran isimli dizide rol alacak.

    Projeye dair detaylar tek tek belli oluyor. Senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı, yapımcılığını TİMS&B'nin üstlendiği Şahraman dizisi Adana'da çekilecek.

        Serenay Sarıkaya'nın dizideki partneri de belli oldu. Ünlü oyuncuya dizide Burak Deniz eşlik edecek.

        AŞK İDDİALARINA YANIT

        Serenay Sarıkaya, önceki akşam görüntülendi. Çıkışta koşar adım aracına binen güzel oyuncu, muhabirlerin sorularına yanıt vermek istemedi.

        Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşayan Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilen Sarıkaya, 'Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında, "Yok arkadaşlar, öyle bir şey demeyelim. Sizinde dediğiniz gibi, bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" dedi. Aşk sorularını geçiştiren oyuncu, "Yeni işlerim başlıyor, o yüzden çok heyecanlıyım" dedi.

            SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

            Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı.

            İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.

            Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markaların da reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dâhil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.
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            Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'dan sürpriz proje! Böyle açıklandı ve her şey netleşti taş üstünde taş kalmayacak
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