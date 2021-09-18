Gönül Dağı'nda ayrılık kol geziyor! Kendini ele verecek hamleyi yaptı dünyası başına yıkılacak. Gönül Dağı dizisinden bu sezon iki isim ayrıldı. Eylül ayında ilk bölümü yayınlanan Gönül Dağı'nın 2. sezonunda seyircileri şaşırtacak gelişmeler yaşanıyor. TRT 1 ekranlarının cumartesilerine damgasını vuran yapımlarından birisi olan Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda ediyor. Gönül Dağı dizisinin son 10 bölümünde kadroya dahil olan ve Fadime karakteriyle adından söz ettiren Cemre Melis Çınar projeden ayrıldı. İlk sezondan itibaren çekimleri Eskişehir'de gerçekleştirilen dizinin kadrosuna yeni sezonda Serkan Kuru dahil oldu.

BİR YANDA AYRILIKLAR BİR YANDA HÜZÜNLER

Dilek'in beklenmedik bir anda kasabaya gelmesiyle iyice sıkışan Taner'in karar vermek için iki günü vardır. Ancak kasabada kuraklık nedeniyle başlayan salgın, Taner'in karar vermesini güçleştirir.