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    • Magazin
    • 18.09.2021 16:20
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    • 18.09.2021 16:20
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    Gönül Dağı'nda ayrılık kol geziyor! Kendini ele verecek hamleyi yaptı dünyası başına yıkılacak

    Gönül Dağı'nda sezon başı moral bozacak bir ayrılık gelişmeler peş peşe yaşandı. Kadroda yer alan iki kilit ismin vedasıyla birlikte dengelere değiti. Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nda dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Sezon finalinde Utku Ateş'in veda ettiği diziden bir ismin daha ayrılığı şok etkisi yarattı. On bölüm boyunca Fadime karakterini oynayan Cemre Melis Çınar 2. sezonda dizinin kadrosunda yer almayacak ve gelen yeni teklifleri değerlendirmeye başladı. 2 vedanın yaşandığı projeye Serkan Kuru katıldı. Ünlü isim Gönül Dağı'nda doktor Kenan karakterine hayat vermeye başladı.

    Gönül Dağı’nda ayrılık kol geziyor!

    Gönül Dağı'nda ayrılık kol geziyor! Kendini ele verecek hamleyi yaptı dünyası başına yıkılacak. Gönül Dağı dizisinden bu sezon iki isim ayrıldı. Eylül ayında ilk bölümü yayınlanan Gönül Dağı'nın 2. sezonunda seyircileri şaşırtacak gelişmeler yaşanıyor. TRT 1 ekranlarının cumartesilerine damgasını vuran yapımlarından birisi olan Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda ediyor. Gönül Dağı dizisinin son 10 bölümünde kadroya dahil olan ve Fadime karakteriyle adından söz ettiren Cemre Melis Çınar projeden ayrıldı. İlk sezondan itibaren çekimleri Eskişehir'de gerçekleştirilen dizinin kadrosuna yeni sezonda Serkan Kuru dahil oldu.

    BİR YANDA AYRILIKLAR BİR YANDA HÜZÜNLER

    Dilek'in beklenmedik bir anda kasabaya gelmesiyle iyice sıkışan Taner'in karar vermek için iki günü vardır. Ancak kasabada kuraklık nedeniyle başlayan salgın, Taner'in karar vermesini güçleştirir.

    Başta Doktor Kenan olmak üzere Taner ve amcaoğulları dahil bütün kasabalı salgını bitirmek için uğraşmaktadır. Tüm bu yaşananlardan sonra Dilek'in, aşkı için alacağı karar ne olacaktır?

    Ramazan, Asuman'la evlenme konusunda ailesini arkasına almıştır. Önündeki tek sorun olan Münir'i de ikna etmeyi başarınca isteme günü gelir. Ramazan ve Asuman birbirlerine kavuşacak olmanın heyecanı içindeyken Münir'in kararı ne olacaktır?

        Bozkırın çetin şartlarından nasibini alan amcaoğulları icatların gitmesiyle hayatlarında yepyeni bir sayfa açmak zorunda kalmıştır. Ramazan ağıtçılık ve cenaze işlerinin başına geçerken Veysel kaportacılık günlerine dönmüştür.

        Taner ise un değirmeninde çalışırken bir yandan da icat işlerini devam ettirmeye çalışmaktadır. Öte yandan İstanbul'da olan Dilek, Taner'i de yanına almak için ona bir iş bulmuştur. Taner'in bu teklife cevabı ne olacaktır? Ramazan, kasabada kalmayı seçip memur olarak çalışmaya başlayan Asuman'la evlenmeyi kafasına koymuştur. Bunun için çılgın bir evlilik teklifi hazırlayacaktır. Ramazan amacına ulaşabilecek midir?

        SERKAN KURU KATILDI

        Peş peşe iki vedanın ardı sıra yaşandığı proye ünlü oyuncu Serkan Kuru katıldı. Ünlü isim Gönül Dağı'nda doktor Kenan karakterine hayat veriyor.

            BEKLENMEDİK VEDA

            İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gönül Dağı'nda can sıkacak bir ayrılık daha yaşandı. Ünlü ismin 2. sezon öncesi gidişi seyirciyi şok etti.

            Başka bir veda yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yavaş yavaş yer almaya başladı. TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri heyecanla takip edilen Gönül Dağı dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

            Utku Ateş'in sezon sonu veda ettiği diziden bir isim daha ayrıldı. 10 bölümdür Fadime karakteriyle isminden çok bahsettiren Cemre Melis Çınar 2. sezonda diziye veda eden isimlerden oldu.
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'nda ayrılık kol geziyor! Kendini ele verecek hamleyi yaptı dünyası başına yıkılacak
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