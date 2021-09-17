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    • Magazin
    • 17.09.2021 06:59
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    • 17.09.2021 06:59
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    Ünlü sanatçı Güler Işık’ın inşaat firmasına açtığı davada karar çıktı

    Fatih’teki binasının yenilenmesi için anlaştığı inşaat firmasıyla mahkemelik olan sanatçı Güler Işık’a iyi haber geldi. Mahkeme, inşaat firmasının, “Fazladan ödeme yaptım ve kira kaybı yaşadım” diyen Işık’a, 80 bin lira ödeme yapmasına hükmetti.

    Ünlü sanatçının kira davasında karar çıktı!

    Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Işık, İstanbul Fatih'teki binasının yenilenmesi için Hayrettin Ö.'nün yetkili olduğu firma ile anlaştı. Anlaşmaya göre, planlanan inşaat 12 ayda bitecek ve 377 bin lira ödenecekti.

    Ünlü sanatçı, tadilat sürecinde 214 bin lira ödedi ancak firma, inşaatı durdurdu. Işık, çalışmanın devam etmesi için ihtarname gönderdi. Firma çalışanları ise binayı terk etti.

    MAHKEME TARAFINDAN BİLİRKİŞİ ATANDI
    Bunun üzerine sanatçı, soluğu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde aldı. Mahkemenin atadığı bilirkişi, inşaatın yüzde 40 oranında tamamlandığını, yapılan işin 151 bin lira değerinde olduğunu ve eksiklerin tamamlanması için 5 aylık sürenin gerektiğini tespit etti.

        DAVAYI KISMEN KABUL ETTİ
        Işık, tekrar mahkemeye başvurdu ve fazladan ödediği 63 bin lira ile kira gelirinden zarar ettiği 75 bin liranın karşılanmasını istedi. Sabah'ta yer alan habere göre, mahkeme, geçtiğimiz günlerde davayı karara bağladı.

        Güler Işık'ın fazladan yaptığı ödeme ve kira kaybının toplamda 80 bin lira olduğu kanaatine varıldı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek inşaat firmasının Işık'a 80 bin lira ödeme yapmasına karar verdi.

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