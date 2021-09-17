Ünlü sanatçı Güler Işık’ın inşaat firmasına açtığı davada karar çıktı

MAHKEME TARAFINDAN BİLİRKİŞİ ATANDI

Bunun üzerine sanatçı, soluğu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde aldı. Mahkemenin atadığı bilirkişi, inşaatın yüzde 40 oranında tamamlandığını, yapılan işin 151 bin lira değerinde olduğunu ve eksiklerin tamamlanması için 5 aylık sürenin gerektiğini tespit etti.