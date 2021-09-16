Şarkıcı Emre Kaya’dan hayranına çifte dava: 2 yıla kadar hapsi isteniyor

Daha önce intihar girişimine kalkışması sebebiyle medyaya yansıyan hayran Cihangir T., bir kez daha şarkıcı Emre Kaya'yı zor duruma düşürdü. Kaya, Cihangir T.'nin kendisine attığı "Gözünün önünde kendimi öldüreceğim" mesajları sonrası, korkuya kapılarak savcılığa başvurdu.