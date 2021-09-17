Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.09.2021 13:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2021 13:36
    ABONE OL

    Kırmızı Oda bu akşam var mı? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? 17 Eylül TV8 yayın akışı

    TV8 ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Kırmızı Oda dizisinin 2. sezon yeni bölümü heyecan sürüyor. Heyecanla beklenen dizinin yeni sezon tarihi duyuruldu. İzleyiciler cuma akşamının gelmesi nedeniyle dizinin ekranlarda olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Kırmızı Oda bu akşam var mı? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? İşte 17 Eylül TV8 yayın akışı

    Kırmızı Oda bu akşam var mı?

    Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kırmızı Oda'da yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Dizinin yayınlanacağı tarihi merak eden izleyiciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Kırmızı Oda bu akşam var mı? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? 17 Eylül TV8 yayın akışında neler var? İşte merak edilenler

    KIRMIZI ODA BU AKŞAM VAR MI?

    Kırmızı Oda dizisi 17 Eylül Cuma yani bugün TV8 ekranlarında izleyicisiyle uzun bir sürenin ardından buluşacak.

    EDHO'DAN UĞUR YÜCEL ATAĞI

    Son olarak kulislerde usta oyuncu Uğur Yücel'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldığı da konuşulmaya başlandı.

    Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının hemen ardından yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçen diziye iki yeni isim daha dahil oldu.

        Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle çok konuşulan usta oyuncu Ali İpin Kırmızı Oda dizisinde oynayacak.

        Ayrıca Yalan Dünya dizisinde Açılay karakteriyle büyük beğeni toplayan Nihal Yalçın da dizinin kadrosunda adından söz ettirecek.

        Dizide bu sezon Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi ünlü isimler kadroyu zenginleştirecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türk askerlerinin çuval geçiren ABD’lilere çay partisi verdi!
        Haberler Magazin Kırmızı Oda bu akşam var mı? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? 17 Eylül TV8 yayın akışı
            SON DAKİKA