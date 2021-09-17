Kırmızı Oda bu akşam var mı? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? 17 Eylül TV8 yayın akışı

Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kırmızı Oda'da yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Dizinin yayınlanacağı tarihi merak eden izleyiciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Kırmızı Oda bu akşam var mı? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? 17 Eylül TV8 yayın akışında neler var? İşte merak edilenler
KIRMIZI ODA BU AKŞAM VAR MI?
Kırmızı Oda dizisi 17 Eylül Cuma yani bugün TV8 ekranlarında izleyicisiyle uzun bir sürenin ardından buluşacak.
EDHO'DAN UĞUR YÜCEL ATAĞI
Son olarak kulislerde usta oyuncu Uğur Yücel'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldığı da konuşulmaya başlandı.
Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının hemen ardından yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçen diziye iki yeni isim daha dahil oldu.