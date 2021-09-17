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    • Magazin
    • 17.09.2021 14:04
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    • 17.09.2021 14:04
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    Camdaki Kız'da parmak ısırtacak isim! Yılan hikayesine dönen olayla uçuş moduna geçecek

    Camdaki Kız Cihangir Ceyhan'a teklif uçurmuştu. Ünlü ismin kararı ise artık netleşiyor. Geçtiğimiz hafta 2. sezonuyla ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinde Hayri bilmecesi çözülüyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız romanında uyarlanan diziden yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sıfır Bir, Çukur ve Alev Alev dizisindeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cihangir Ceyhan'a, Camdaki Kız dizisinin yapım şirketi teklif götürdü. Menajer krizinin çözülmesinin ardından bu teklifi kabul eden ünlü oyuncu bir süredir gizemini koruyan Hayri karakteriyle önümüzdeki haftalarda dizinin kadrosunda karşımıza çıkacak.

    Camdaki Kız’a gelen isim herkesi şaşırtacak!

    Camdaki Kız'da parmak ısırtacak isim! Yılan hikayesine dönen olayla uçuş moduna geçecek. Sıfır dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cihangir Ceyhan kendisine gelen teklifleri değerlendirdi ve kararını verdi. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur ve Alev Alev dizilerinde boy gösteren ünlü oyuncuya yeni sezon öncesi pek çok teklif geldi. 2. sezona dikkat çeken bir giriş yapan Camdaki Kız dizisi yeni isimleri kadrosuna dahil etmeye devam ediyor. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon için Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldü. Böylece Hayri karakterini canlandıracak gizemli isim netlik kazandı.

    TEKLİFLER GELİYOR

    Camdaki Kız Cihangir Ceyhan'a teklif uçurmuştu. Ünlü ismin kararı ise artık netleşiyor. Geçtiğimiz hafta 2. sezonuyla ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinde Hayri bilmecesi çözülüyor.

    CİHANGİR CEYHAN CAMDAKİ KIZ KADROSUNA KATILDI

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız romanında uyarlanan diziden yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

    Sıfır Bir, Çukur ve Alev Alev dizisindeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cihangir Ceyhan'a, Camdaki Kız dizisinin yapım şirketi teklif götürdü.

        Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezonu için gelen teklifi değerlendiren Cihangir Ceyhan sonunda teklifi kabul etti.

        Menajer krizinin çözülmesinin ardından bu teklifi kabul eden ünlü oyuncu bir süredir gizemini koruyan Hayri karakteriyle önümüzdeki haftalarda dizinin kadrosunda karşımıza çıkacak.

        CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

        Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi alan Cihangir Ceyhan; ilk oyunculuk deneyimini Yusuf adlı sinema filmi ile yaşamıştır.

            İnternette yayınlanan; kadrosunda Savaş Satış, Cihangir Ceyhan, Özgür Meriç, Onur Akbay, Bertan Uçar gibi isimlerin yer aldığı Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini 4 sezon canlandırmıştır.

            Çukur dizisine ise Azer karakteri ile dahil olmuştur. Genç oyuncu, 'Çukur'un yayınlanan yeni bölümlerine Azer karakterine hayat veriyor.

            Ceyhan'ın, başta Yamaç (Aras Bulut İynemli), Vartolu Salih (Erkan Kolçak Köstendil) ve Cumali (Necip Memili) olmak üzere Koçovalılarla olan sahneleri heyecan yarattı.
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