Camdaki Kız'da parmak ısırtacak isim! Yılan hikayesine dönen olayla uçuş moduna geçecek. Sıfır dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cihangir Ceyhan kendisine gelen teklifleri değerlendirdi ve kararını verdi. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur ve Alev Alev dizilerinde boy gösteren ünlü oyuncuya yeni sezon öncesi pek çok teklif geldi. 2. sezona dikkat çeken bir giriş yapan Camdaki Kız dizisi yeni isimleri kadrosuna dahil etmeye devam ediyor. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon için Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldü. Böylece Hayri karakterini canlandıracak gizemli isim netlik kazandı.

TEKLİFLER GELİYOR

Camdaki Kız Cihangir Ceyhan'a teklif uçurmuştu. Ünlü ismin kararı ise artık netleşiyor. Geçtiğimiz hafta 2. sezonuyla ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinde Hayri bilmecesi çözülüyor.