Seyfi Dursunoğlu’nun (Huysuz Virjin) miras davasında flaş gelişme! Dosya Adli Tıp Kurumu’na gidecek

Huysuz Virjin olarak bilinen Seyfi Dursunoğlu, hazırladığı vasiyetinde Üsküdar Kandilli'deki evinin ve bankalardaki paralarının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) geçmesini istemişti.
'VESAYETNAMENİN İPTALİ' DAVASI AÇILMIŞTI
17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybeden Dursunoğlu'nun bu vasiyeti gerçekleşmedi ve Dursunoğlu'nun yeğenlerinin çocukları Evren Saydan ve Erhan Saydan, mirasta pay talep ederek 'Vasiyetnamenin iptali' davası açmıştı.
'DOSYA ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLSİN'
Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacı Erdem Saydan'ın avukatı Alper Çalkavur ve davalı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin avukatı Sedat Durna katıldı.