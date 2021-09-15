Defne Samyeli ‘Covid gitti, karantinam bitti’ dedi paylaştı! Güzel haberi bakın hangi fotoğrafla duyurdu

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran Defne Samyeli, hastalığı atlattı. Samyeli, güzel haberi takipçileriyle paylaştı.
Kızı Deren Talu ve yardımcıları Aileen ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Defne Samyeli, paylaşımının altına şu notu düştü:
"Covid gitti, karantinam bitti. Benimle ilgilenen tüm sevdiklerime teşekkür ederim. Çok özel bir buluşmayla ilk misafirimi ağırladım. Aileen bizimle çalışmaya geldiğinde Deren 5 yaşındaydı. Tam 14 yıl çocuklarıma ikinci bir anne, bana kardeş oldu. Ne zamandır görmüyordum, anılar canlandı, gözler doldu. Sevgi ne güzel şey. Canım Aileen"