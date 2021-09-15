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    • Magazin
    • 15.09.2021 18:57
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    • 15.09.2021 18:57
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    Defne Samyeli ‘Covid gitti, karantinam bitti’ dedi paylaştı! Güzel haberi bakın hangi fotoğrafla duyurdu

    Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Gördüğü tedavi sonrası eski sağlığına kavuşan Samyeli, güzel haberi takipçileriyle paylaştı. Instagram sayfasında paylaşımda bulunan Defne Samyeli, yayınladığı fotoğraf ve altına düştüğü notla dikkat çekti. İşte detaylar...

    ‘Covid gitti, karantinam bitti’

    Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran Defne Samyeli, hastalığı atlattı. Samyeli, güzel haberi takipçileriyle paylaştı.

    Kızı Deren Talu ve yardımcıları Aileen ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Defne Samyeli, paylaşımının altına şu notu düştü:

    "Covid gitti, karantinam bitti. Benimle ilgilenen tüm sevdiklerime teşekkür ederim. Çok özel bir buluşmayla ilk misafirimi ağırladım. Aileen bizimle çalışmaya geldiğinde Deren 5 yaşındaydı. Tam 14 yıl çocuklarıma ikinci bir anne, bana kardeş oldu. Ne zamandır görmüyordum, anılar canlandı, gözler doldu. Sevgi ne güzel şey. Canım Aileen"

        NE OLMUŞTU?
        Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, sosyal medya hesabında koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından temasta bulunduğu kişileri uyarmayı ihmal etmeyen Samyeli, şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum"

        49 yaşındaki Defne Samyeli, ayrıca, "Benimle hızlı şekilde ilgilenen sağlık çalışanlarına ve hemen iletişime geçip, bundan sonraki süreçle ilgili beni bilgilendiren Sağlık Bakanlığı yetkililerine sonsuz teşekkürler" demişti.

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