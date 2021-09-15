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    • Magazin
    • 15.09.2021 17:25
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    • 15.09.2021 17:25
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    Pucca lakaplı Pınar Karagöz hakkında hapis istemi!

    "Pucca" lakaplı Pınar Yıldırım’ın erkeklerle ilgili yaptığı paylaşımın ardından bir vatandaş Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ihbarda bulunarak şikayetçi olmuştu. Pınar Yıldırım hakkında "Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İşte detaylar...

    Pınar Karagöz hakkında hapis istemi!

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Pınar Yıldırım'ın sosyal medya hesabından 19 Temmuz 2020'de yaptığı paylaşımın ihbar edildiği ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

    Şüpheli Yıldırım'ın erkeklerle ilgili paylaşım yaptığı iddianamede belirtildi. Şüphelinin ifadesine de yer verilen iddianamede soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını, o dönem eski eşi Osman Karagöz ile evli olduğunu, eski eşinin Twitter isimli sosyal medya sitesinde, kendisini kastederek bir paylaşım yaptığını ve ona istinaden karşılıklı atışmalar olduğunu söylediği kaydedildi.

    SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİĞİ HATIRLATILDI
    Ayrıca Yıldırım'ın bunun dışında bir amacının olmadığını, attığı tweetin o dönem tepki almadığını buradan yanlış bir çıkarım yapıldığını, suç işleme kastının olmadığını ve suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği ifade edildi.

        1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
        İddianamede şüpheli Pınar Yıldırım'ın "Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

        İddianame kabul edilirse tutuksuz şüpheli Pınar Yıldırım hakim karşısına çıkacak.
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