Arda Turan'ın "cinsel taciz" suçundan yeniden yargılanmasına devam edildi! Burak Yılmaz ifade vermeye gitmedi

Arda Turan'ın üzerine atılı "cinsel taciz" suçunun kanunda öngörülen ceza miktarının 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası olduğu hatırlatılan kararda, "basit yargılama usulü" yönünden yeniden değerlendirilmesi için dosyanın bozulması gerektiği ve istinaf başvurusunun yerinde görüldüğü bildirilmişti. Bozma ilamının ulaştığı mahkeme, "cinsel taciz" suçu yönünden yeniden yargılamanın yapılacağı davanın ilk duruşmasına futbolcu Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'in tanık olarak çağrılmasına hükmetmişti.