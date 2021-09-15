Arda Turan'ın "cinsel taciz" suçundan yeniden yargılanmasına devam edildi! Burak Yılmaz ifade vermeye gitmedi

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Arda Turan ve müdahil Özlem Ada Şahin katılmadı. Hakim, daha önce tanık olarak çağrılan milli futbolcu Burak Yılmaz'a çıkarılan tebligatın geri döndüğünü tutanağa yazdırdı.
Sanık Turan'ın avukatı Şeref Dede, tanık Burak Yılmaz'ın Fransa'da bir takımda oynadığını, ekimde milli takımın maçında oynaması için seçilmesi durumunda Türkiye'ye geldiğinde mahkemede hazır edebileceklerini ve adresini bildirebileceklerini ifade ederek, tanığın hazır edilmesi için süre istedi.
Müdahil Özlem Ada Şahin'in avukatı Bahar Balaban ise tanık Onur Ürkmez için tebligat çıkarılmasını talep etti.