Çukur ekibi tekrar geri dönüyor! Kalbin ritmini artıracak hamle yapıldı meğer 5 isimle beraber...

Çukur ekibi tekrar geri dönüyor! Ritimleri artıracak hamle duyuruldu meğer 5 isimle beraber... 4. sezonuyla Haziran ayında final yaparak ekranlara veda eden Çukur dizisinin oyuncularının yeni adresleri teker teker belli olmaya başladı. Necip Memili bu sezon Kanunsuz Topraklar dizisinde Esra Bilgiç ve Uğur Güneş ile boy gösterecek. Çukur dizisinin 5 efsane ismi 3 ay sonra tekrar bir araya gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nejat İşler'in en başından bu yana yer aldığı kadroda dizinin dikkat çeken isimlerinden olan Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler, Kadir Çermik ve İlayda Alişan gibi isimler katıldı. Dijital platform Blu TV'de izleyicisiyle buluşacak olan İyi Adamın 10 günü için heyecanlı bekleyiş başladı.

ÇUKUR'UN YILDIZLARI BİR ARAYA!

Show TV'de final yapan Çukur dizisinin eski dostları kısa bir sürenin ardından yine aynı masada yer alacak. Çukur'un 5 ismi aylar sonra o projede boy gösterecek.