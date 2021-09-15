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    • Magazin
    • 15.09.2021 15:06
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    • 15.09.2021 15:19
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    Çukur ekibi tekrar geri dönüyor! Kalbin ritmini artıracak hamle yapıldı meğer 5 isimle beraber...

    Show TV'de final yapan Çukur dizisinin eski dostları kısa bir sürenin ardından yine aynı masada yer alacak. Çukur'un 5 ismi aylar sonra o projede boy gösterecek. Çukur dizisine bir dönem damgasını vuran 5 ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Çağatay Erdenet karakterine hayat veren Nejat İşler, İyi Adamın 10 Günü isimli sinema filminde rol alacak. Heyecanla beklenen filmin kadrosunda Nejat İşler'in yanı sıra Çukur dizisinde rol alan Kadir Çermik, Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler ve İlayda Alişan gibi Çukur'un önemli isimleri de rol alacak. Şimdi filmin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

    Çukur ekibi tekrar geri dönüyor! Ritimleri artıracak hamle duyuruldu meğer 5 isimle beraber...

    Çukur ekibi tekrar geri dönüyor! Ritimleri artıracak hamle duyuruldu meğer 5 isimle beraber... 4. sezonuyla Haziran ayında final yaparak ekranlara veda eden Çukur dizisinin oyuncularının yeni adresleri teker teker belli olmaya başladı. Necip Memili bu sezon Kanunsuz Topraklar dizisinde Esra Bilgiç ve Uğur Güneş ile boy gösterecek. Çukur dizisinin 5 efsane ismi 3 ay sonra tekrar bir araya gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nejat İşler'in en başından bu yana yer aldığı kadroda dizinin dikkat çeken isimlerinden olan Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler, Kadir Çermik ve İlayda Alişan gibi isimler katıldı. Dijital platform Blu TV'de izleyicisiyle buluşacak olan İyi Adamın 10 günü için heyecanlı bekleyiş başladı.

    ÇUKUR'UN YILDIZLARI BİR ARAYA!

    Show TV'de final yapan Çukur dizisinin eski dostları kısa bir sürenin ardından yine aynı masada yer alacak. Çukur'un 5 ismi aylar sonra o projede boy gösterecek.

    Necip Memili bu sezon Kanunsuz Topraklar dizisinde Esra Bilgiç ve Uğur Güneş ile boy gösterecek.

    Çukur dizisinin 5 efsane ismi 3 ay sonra tekrar bir araya gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nejat İşler'in en başından bu yana yer aldığı kadroda dizinin dikkat çeken isimleri bir araya geliyor.

        Projeye Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler, Kadir Çermik ve İlayda Alişan gibi isimler katıldı. Dijital platform Blu TV'de izleyicisiyle buluşacak olan İyi Adamın 10 günü için heyecanlı bekleyiş başladı.

        KADİR ÇERMİK KİMDİR?

        Kadir Çermik, 21 Temmuz 1977 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur.

        Birçok dizi ve sinema filminde seslendirme çalışmaları yapan Kadir Çermik ilk oyunculuk deneyimini 1999 yılında Yılan Hikayesi dizisi ile yaşamıştır.

            Bugüne kadar, Yeditepe İstanbul, Kuzenlerim, Muhteşem Yüzyıl, Karadayı ve Beyaz Gece dizilerinde rol alan Kadir Çermik son olarak Bana Sevmeyi Anlat dizinde rol almıştır.

            Şimdilerde Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur'da Çukur'da Muhittin Nam-ı değer Emmi karakterine hayat veren Kadir Çermik 1.75 metre boyunda, 75 kilo ve Aslan burcudur.
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            Haberler Magazin Çukur ekibi tekrar geri dönüyor! Kalbin ritmini artıracak hamle yapıldı meğer 5 isimle beraber...
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