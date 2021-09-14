ATV'de yeni sezon heyecanı başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sıkı takipçileri yeni sezonun tarihi öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Gözler bu konuda ATV'den gelecek açıklamaya kilitlendi. Peki, EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ya da ekim ayında 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

İşte sezon finalinde yaşananlar;