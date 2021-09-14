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    • Magazin
    • 14.09.2021 16:51
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    • 14.09.2021 16:51
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    EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon...

    7. sezonu heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon için meraklı bekleyiş başladı. Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı dizide 7. sezonun başlarında çok şaşırtacak gelişmeler peşi sıra yaşanacak. Peki, EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

    EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor?

    ATV'de yeni sezon heyecanı başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sıkı takipçileri yeni sezonun tarihi öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Gözler bu konuda ATV'den gelecek açıklamaya kilitlendi. Peki, EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ya da ekim ayında 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

    İşte sezon finalinde yaşananlar;

    SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

    "Hedefe kendimi koyacağım!"

    Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

    Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

        Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

        Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

        Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.

            İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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