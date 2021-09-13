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    • Magazin
    • 14.09.2021 16:31
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    • 14.09.2021 16:31
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    6 veda 2 transfer işte böyle ortaya çıktı! 16. sezona giriş yapan Arka Sokaklar'dan kopan kopana

    16. sezona giriş yapan Arka Sokaklar'dan kopan kopana! 6 veda 2 transfer işte böyle ortaya çıktı. Bu sezon Arka Sokaklar'da peş peşe vedalar yaşandı. Yeni sezonuyla geçen hafta cuma günü seyircisiyle buluşan Arka Sokaklar'da yaşanan vedalar büyük üzüntü yarattı. Dizinin yeni sezonunda 6 efsane isim yer almayacak. Alp Akar, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretmişti. Merve Oflaz'ın vedasının hemen ardından Ali Akdoğan karakteriyle gönüllere taht kuran Alp Korkmaz bu kez diziye veda eden isim oldu. Ayrıca projeye Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle, Deniz Çatalbaş ise Komiser Yardımcısı Aslı karakteriyle katıldı.

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’da arka arkaya vedalar!

    Geçen hafta 16. sezonuyla ekranlara merhaba diyen Arka Sokaklar'da yaşanan yeni gelişmeler herkesi şok etti. Yeni sezonuyla büyük heyecan yaratacak olan Arka Sokaklar'da peş peşe yaşanan vedalar büyük üzüntü yarattı. Dizinin yeni sezonunda 5 efsane isim yer almayacak. Alp Korkmaz, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretmişti. Son olarak Merve Oflaz'ın vedasıyla Ali Akdoğan karakterini canlandıran Alp Korkmaz kararını verdi ve ekibe veda etti. Ayrıca projeye Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle, Deniz Çatalbaş ise Komiser Yardımcısı Aslı karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

    İKİ YENİ İSİM

    Merve Oflaz'ın yerine Deniz Çatalbaş Komiser Yardımcısı Aslı karakterini canlandıracak. Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle ekranlarda olacak.

    ARKA SOKAKLAR'IN 16. SEZONU BAŞLADI

    Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan "Arka Sokaklar" 16. sezona 'merhaba' dedi.

    Cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezon çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Dizinin ekrana gelecek yeni bölüm çekimleri devam ediyor.

        YENİ BİR VEDA DAHA

        Merve Oflaz'ın vedasının hemen ardından Ali Akdoğan karakteriyle gönüllere taht kuran Alp Korkmaz bu kez diziye veda eden isim olacak.

        YENİ PROJESİ DİKKAT ÇEKECEK

        Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşanacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana dizide Özgür Ozan dikkat çeken isimlerden birisi oluyor.

        Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere adını Çocuklar Duymasın dizisindeki Selami karakteriyle duyurmuştu.

            Çocukluğundan bu yana dizide Tekin Çoban olarak anılan Onur ve Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine can veren Yüsra Geyik de sezon finali bölümünde diziye veda eden isimler oldu.

            Kulislerde Özgür Ozan'ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde oynayacağı konuşuluyor.

            Dizide Alp Korkmaz ve Merve Oflaz'ın peş peşe vedalarının duyurulması eski kadro dağılıyor mu sorusunu akıllara getirmiş oldu.
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            Haberler Magazin 6 veda 2 transfer işte böyle ortaya çıktı! 16. sezona giriş yapan Arka Sokaklar'dan kopan kopana
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