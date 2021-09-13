6 veda 2 transfer işte böyle ortaya çıktı! 16. sezona giriş yapan Arka Sokaklar'dan kopan kopana

Geçen hafta 16. sezonuyla ekranlara merhaba diyen Arka Sokaklar'da yaşanan yeni gelişmeler herkesi şok etti. Yeni sezonuyla büyük heyecan yaratacak olan Arka Sokaklar'da peş peşe yaşanan vedalar büyük üzüntü yarattı. Dizinin yeni sezonunda 5 efsane isim yer almayacak. Alp Korkmaz, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretmişti. Son olarak Merve Oflaz'ın vedasıyla Ali Akdoğan karakterini canlandıran Alp Korkmaz kararını verdi ve ekibe veda etti. Ayrıca projeye Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle, Deniz Çatalbaş ise Komiser Yardımcısı Aslı karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

İKİ YENİ İSİM

Merve Oflaz'ın yerine Deniz Çatalbaş Komiser Yardımcısı Aslı karakterini canlandıracak. Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle ekranlarda olacak.