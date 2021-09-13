Kin filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İlk fragman yayınlandı! Yılmaz Erdoğan Kin filmi konusu nedir, ne zaman yayınlanacak?

Senayosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda ise Türkan Derya'nın oturduğu Kin filmi Netflix'te izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kin filmi Güney Kore filmi olan '"The Grudge"dan uyarlamadır. Başrolünde de yine Yılmaz Erdoğan oynamaktadır. 'Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?' filminin çok beğenilmesinin ardından 'Kin' filminin de büyük beğeni toplaması bekleniyor. İlk fragman yayınlandı. Peki Yılmaz Erdoğan Kin filmi konusu nedir, ne zaman yayınlanacak? Kin filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

YILMAZ ERDOĞAN KİN FİLMİ KONUSU NEDİR, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünde de oynadığı Kin filminin konusu ise şöyle;

Başkomiser Harun, mesleğinin en büyük ödülünü aldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla kutlamaya gider. Ödülden sonra terfi alacağına emin olan Harun, o gece eve dönerken bulunduğu taksideki şoförün saldırısı sonucu kendini savunurken cinayet işler.